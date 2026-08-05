Aizsardzības ministrs: pienāks brīdis, kad Latvijai būs vajadzīgas savas raķetes
Latvijai tuvākajā nākotnē būs jādomā ne tikai par spēcīgāku pretgaisa un pretraķešu aizsardzību, bet arī par savu tālās darbības uzbrukuma ieroču attīstīšanu, tostarp ballistiskajām un spārnotajām raķetēm, paziņojis aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Eiropā pašlaik tiek attīstītas divas nozīmīgas aizsardzības programmas. Viena paredz jaunas pretraķešu aizsardzības sistēmas izveidi. Otra fokusējas uz nākamās paaudzes tālās darbības spārnoto un ballistisko raķešu izstrādi.
Aizsardzības ministrs Raivis Melnis portāla "Sargs.lv" raidierakstā norādīja, ka Latvijai nākotnē būs jāizlemj, vai pievienoties kādai no šīm starptautiskajām iniciatīvām vai arī attīstīt nepieciešamās spējas citā veidā. Viņš uzsvēra, ka Krievijas karš Ukrainā skaidri parādījis, cik svarīga ir efektīva aizsardzība pret ballistiskajām raķetēm.
"Mums katrā ziņā tāda vajadzība būs, un par to ir jāsāk runāt un domāt," sacīja ministrs. Viņš piebilda, ka tuvākajā laikā kopā ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri tiks izvērtētas Latvijas steidzamākās vajadzības un iespējas iesaistīties kādā no starptautiskajām programmām.
Pēc Meļņa teiktā, Latvijai jādomā ne tikai par aizsardzību, bet arī par tālās darbības trieciena spējām. Viņš uzsvēra, ka bez droniem nākotnē varētu būt nepieciešamas arī spārnotās un ballistiskās raķetes, jo tās ir efektīvākas un pretiniekam grūtāk pārtveramas.
Ministrs norādīja, ka lēmumi par šādu spēju attīstīšanu tiks pieņemti sadarbībā ar Latvijas sabiedrotajiem, izvērtējot, kā visefektīvāk stiprināt valsts aizsardzību un atturēšanas spējas.