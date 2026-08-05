Ratnieks: "Esam panākuši, ka Rīga vairs nav nelegālo imigrantu un to pārvadātāju galamērķis"
Par drošību atbildīgais Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks norāda, ka no pērnā gada septembra līdz šī gada 3. augustam Rīgas pašvaldības policija galvaspilsētā reģistrējusi 1765 ārvalstu pilsoņu izdarītus pārkāpumus. Grozījumi normatīvajā regulējumā arī paredz pašvaldības policijai tiesības aizturēt trešo valstu pilsoņus bez derīgām uzturēšanās atļaujām.
Visvairāk pārkāpumu šajā periodā izdarījuši Indijas (241), Uzbekistānas (84), Krievijas (58), Šrilankas (38) un Pakistānas (32) pilsoņi.
Pērnā gada septembris ir atskaites punkts, kad Rīgas vicemērs uzdeva Rīgas pašvaldības policijai veikt preventīvi imigrantu pārbaudes, ņemot vērā to straujo skaita pieaugumu pēdējos gados. No visiem policijas konstatētiem pārkāpumiem 621 jeb 36 %, veido ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi. Lielāko daļu no tiem jeb 226 izdarīja Indijas pilsoņi.
“Pieaugot trešo valstu iedzīvotāju īpatsvaram Rīgā, tas arī atspoguļojas Rīgas pašvaldības policijas datos. Kopš pērnā gada septembra imigrācijas pārbaudes ir kļuvušas par Rīgas pašvaldības policijas ikdienas darbu, tādā veidā uzturot kārtību Rīgā un veicinot mūsu likumu ievērošanu. Šobrīd svarīgi veikt preventīvus drošības pasākumus Rīgā, lai nepieaugtu pārkāpumu īpatsvars, ņemot vērā lielo trešo valstu pilsoņu skaitu. Viens no tādiem ir šīs regulārās pārbaudes, kas mobilizē iebraucējus nepārkāpt noteikumus,” norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Kopumā 2026.gadā līdz augusta sākumam pārbaudīti 3152 ārvalstu pilsoņi. Visbiežāk pārbaudītās personas bija no Indijas, Krievijas, Uzbekistānas, Lietuvas, Šrilankas, Baltkrievijas un Igaunijas.
Kopš pērn stājušies spēkā grozījumi normatīvajā regulējumā, kas pašvaldības policijai piešķir tiesības aizturēt trešo valstu pilsoņus bez derīgām uzturēšanās atļaujām, Rīgas pašvaldības policija Valsts robežsardzei nodevusi 67 personas, no kurām 17 personas šī gada laikā. “Esam panākuši, ka Rīga nav nelegālo imigrantu un to pārvadātāju galamērķis. Pārbaudes notiek regulāri, un tā arī turpināsim, lai turētu roku uz pulsa, norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.