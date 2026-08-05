"Summer Sound 2026" festivālā atrastās mantas
Pēc aizvadītā mūzikas festivāla “Summer Sound”, kas nedēļas nogalē norisinājās Liepājā, Valsts policija aicina atsaukties cilvēkus, kuri festivāla laikā pazaudējuši ...
No saulesbrillēm līdz mobilajiem telefoniem: policija aicina atsaukties "Summer Sound" atrasto mantu īpašniekus
Pēc aizvadītā mūzikas festivāla “Summer Sound”, kas nedēļas nogalē norisinājās Liepājā, Valsts policija aicina atsaukties cilvēkus, kuri festivāla laikā pazaudējuši savas personīgās mantas.
Policijas rīcībā šobrīd nonākušas dažādas atrastās lietas, tostarp atslēgas, mobilie telefoni un citas personīgās mantas. Iespējams, kāda no tām pieder festivāla apmeklētājiem, kuri pēc pasākuma mājās devušies bez savām vērtīgajām lietām.
Atrastās mantas iespējams apskatīt un saņemt Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē Liepājā, Bāriņu ielā 3.
Ja atpazīsti savas mantas, Valsts policija aicina sazināties darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, zvanot pa tālruni 63404695. Ārpus norādītā laika iespējams zvanīt uz 112.
Atgādinām, ka pagājušās nedēļas nogalē divu dienu garumā Liepājā notika festivāls “Summer Sound”, kas pulcēja tūkstošiem mūzikas cienītāju no Latvijas un ārvalstīm. Uz festivāla skatuvēm uzstājās gan pašmāju mūziķi, gan starptautiski pazīstami mākslinieki.
Liepājā aizvadīta "Summer Sound" pirmā diena. 31.07.2026
Festivāls "Summer Sound" katru gadu norisinās Liepājas pludmalē. 2026. gadā festivāls notiks jau 14. gadu. "Summer Sound" apvienos vietējos un ...
Festivāla "Summer Sound" otrā diena
Festivāls "Summer Sound" katru gadu norisinās Liepājas pludmalē. Šogad festivāls notiek jau 14. gadu. "Summer Sound" apvienos vietējos un starptautiskos ...