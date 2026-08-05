Vai karam Ukrainā beidzot tiks pielikts punkts? Ziņots par slepenu Eiropas un Krievijas pārstāvju tikšanos
Eiropas valstu un Krievijas pārstāvji pagājušajā mēnesī aizvadījuši vēl vienu slepenu tikšanos, kurā apspriesta iespējamā kara izbeigšana Ukrainā, ziņo aģentūra "Bloomberg".
Saskaņā ar "Bloomberg" rīcībā esošo informāciju Eiropu šajās sarunās pārstāvējušas bijušās augsta ranga amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas. Sarunās piedalījās bijušais Lielbritānijas nacionālās drošības padomnieks Tims Barovs, bijušais Vācijas valsts sekretārs Markuss Ederers un pieredzējušais Francijas diplomāts Pjērs Vimons. Nav atklāts, kas pārstāvēja Krieviju šajā tikšanās reizē.
"Bloomberg" norāda, ka Lielbritānijas, Francijas, Vācijas un Krievijas pārstāvji nav apstiprinājuši, ka šādas sarunas notikušas.
"Bieži vien bijušie ierēdņi un analītiskie centri iesaistās neformālās diplomātiskās iniciatīvās, (..) lai izpētītu iespējamos risinājumus sarežģītām starptautiskām problēmām. Šādas tikšanās visbiežāk ir privātas iniciatīvas, kurām nav oficiāla pilnvarojuma, un tās notiek ekspertu diskusiju formātā. Šīs tā dēvētās otrā plāna tikšanās ir vērstas uz ideju apmaiņu, kuras vēlāk var tikt nodotas tālāk pa valdības kanāliem," norāda "Bloomberg".
Būtiski, ka šis nav pirmais gadījums, kad kļuvis zināms par slepenām sarunām, kurās piedalījušies Eiropas un Krievijas pārstāvji. Jūlijā Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs paziņoja par Vācijas un Krievijas pārstāvju tikšanos savas valsts teritorijā. Pēc politiķa teiktā viena no tikšanās tēmām bija kara izbeigšana Ukrainā.