Unikāli skati tuvplānā: Skultes ostā padziļina kuģošanas kanālu, lai saglabātu kuģu kustībai nepieciešamo dziļumu
Kaut arī pa gabalu var šķist, ka jūrā veidojas dīvaina, tumša masa, uztraukumam nav pamata – tie ir vērienīgi ostas uzturēšanas darbi, un patiesībā tas ir tikai ūdens ar slapjām smiltīm. Šobrīd iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ir unikāla iespēja tuvplānā vērot, kā Skultes ostā tiek padziļināts kuģošanas kanāls, informē Saulkrastu novada dome.
Lai ostā saglabātu kuģu kustībai nepieciešamo dziļumu, kuģošanas kanāls regulāri jāatbrīvo no smiltīm. Tomēr šis process tiek īstenot, domājot par Latvijas piekrastes saglabāšanu. No ziemeļu puses kanālā sanestās smiltis tiek izceltas un pārvietotas pāri dienvidu molam.
Tur šis slapjo smilšu un ūdens maisījums tiek izmantots īpašam mērķim – jūras krasta piebarošanai. Šāda rīcība ļauj dabiski papildināt krastu ar smiltīm, ievērojami mazinot krasta eroziju un pasargājot pludmali no izskalošanas, kas Baltijas jūras piekrastē ir aktuāla problēma.
Vērienīgie padziļināšanas un krasta stiprināšanas darbi norit stingrā uzraudzībā un atbilstoši visiem vides standartiem. Process tiek veikts saskaņā ar 2026. gada 31. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 176 (“Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”). Tāpat tiek rūpīgi ievērotas “Skultes ostas Dienvidu mola rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējumā” iekļautās rekomendācijas, un darbi ir pilnībā saskaņoti ar Valsts vides dienestu.