Ārzemniekiem patīk "sarkanbaltsarkanais", mūsējie izvēlas linu un dzintaru: noskaidrots, kā atšķiras tūristu gaume Saulkrastos
Saulkrastu tūrisma informācijas centrs ir apkopojis jūlijā pirktākās preces, atklājot, ko viesi visbiežāk izvēlas par piemiņu no saulainās pilsētas. Tūristu un vietējo iedzīvotāju iecienītāko pirkumu sarakstā iekļuvuši gan īpašie meistardarbi no piedāvājuma “Radīts Saulkrastu novadā”, gan pašvaldības veidotā suvenīru kolekcija.
No pašvaldības piedāvātā suvenīru klāsta pircēju maciņi visbiežāk atvērušies ikdienā noderīgām lietām. Lielu atsaucību guvušas ūdens pudeles, metāla un keramikas krūzes, kā arī vasaras cepures un pildspalvas, ko rotā Saulkrastu novada simbolikas gravējums.
Savukārt no vietējo ražotāju brīnumiem īpaši iecienīti bijuši oriģināli dizaina priekšmeti, rotas un pat gardumi. Līdztekus praktiskiem priekšmetiem apmeklētāju sirdis iekarojis vietējo ražotāju piedāvājums. Pircēji īpaši iecienījuši zīmola “Kreder Factory” koka dzērienu paliktņus ar latvju zīmēm, koka laternas un magnētus, kā arī “ROAR glass souvenirs” smalkos stikla suvenīrus.
Dabīgu materiālu cienītāji labprāt iegādājas “Muscari Linen” dabiskos lina dvieļus, somas un elegantas lina kleitas, savukārt jaunu garšu meklētājus uzrunā neparastā un veselīgā “Lupi Light” lupīnu kafija. Liela interese ir arī par individuālo amata meistaru veikumu – pircēji augstu novērtē Signes Sinkēvičas radītos magnētus ar dzintaru un jūras izskalotiem kokiem, kā arī praktiskos koka sviesta nažus un lāpstiņas. Savukārt rotu mīļotāju uzmanību piesaista Andra Lielā gaumīgās rotas, kas meistarīgi darinātas no epoksīda sveķiem.
Interesanti, ka ārvalstu tūristu uzmanību visvairāk piesaista patriotiski akcenti – viņu vidū īpaši pieprasītas ir krūšu piespraudītes, kas veidotas Latvijas karoga sarkanbaltsarkanajās krāsās.
Piedāvājuma klāsts tūrisma informācijas centrā tiek atjaunots un papildināts katru mēnesi. Kopumā Saulkrastu tūrisma informācijas centrā iespējams iegādāties vairāk nekā 20 vietējo mājražotāju un uzņēmumu radītos izstrādājumus, kā arī suvenīrus ar novada simboliku.