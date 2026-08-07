Cilvēki ar īpašām vajadzībām vēlas strādāt, taču ne vienmēr tiek pie šādas iespējas
Latvijā arvien aktuālāks kļūst jautājums par to, cik efektīvi normatīvais regulējums spēj atbalstīt cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā kopumā.
Lai gan politiskajos dokumentos tiek uzsvērta sociālā iekļaušana un vienlīdzīgas iespējas, praksē nevalstiskās organizācijas bieži saskaras ar nosacījumiem, kas apgrūtina nodarbinātību un stabilu finansējumu. Problēmu loku izgaismo arī Liepājas Neredzīgo biedrības pieredze.
Sociāli aktīvi
Biedrība jau sen ir pāraugusi sava vēsturiskā nosaukuma rāmjus – kā uzsver valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis, organizācija apvieno un atbalsta cilvēkus ar dažādām īpašajām vajadzībām. Biedrībā sociāli aktīvi darbojas aptuveni 300 cilvēku. Nodarbībās un pasākumos iesaistās jaunieši no 16 gadu vecuma, bet lielāko biedru īpatsvaru veido cilvēki vecumā virs 50 gadiem.
Būtiska loma biedru ikdienas gaitu nodrošināšanā ir organizācijas autoparkam, kurā ir pieci autobusi. Viens no tiem ir aprīkots ar pacēlāju, lai palīdzētu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šis transports ļoti noder, vadājot cilvēkus gan uz interešu nodarbībām un Dvēseles veldzes dārzu Ziemupē, gan palīdzot nokļūt iestādēs un pie dažādiem speciālistiem. Šādu palīdzības sniegšanu sekmē arī veiksmīgā sadarbība, jo biedrībai ir noslēgts līgums ar Dienvidkurzemes novadu.
Arvien mazāk naudas
Taču ikdiena nav tik gluda, un visaktuālākais ir finanšu jautājums. Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis žurnālam Likums un Taisnība atklāj, ka interešu pulciņiem finansējums nāk no Liepājas pašvaldības atbalstīta projekta, bet pēdējos gados naudas plūsmai bijusi tendence sarukt. “Mēs iestartējām sociālās iekļaušanas projektu konkursā, bet diemžēl šogad ieguvām vismazāko finansējumu, kāds vien mums pa šo laiku bijis. Pirms diviem gadiem tas bija 50 000, pērn 40 000, bet šogad 32 000 eiro. Kaut vai šie tūkstoši izklausās tīri labi, bet, ja pavērtējam, ka apmēram 1000 eiro alga ir tikai vienam cilvēkam, tas jau ir 12 000 gadā plus vēl nodokļi. No šīs summas pat trijiem cilvēkiem nesanāk algas,” rēķina organizācijas vadītājs.
Lai gan finansējums sarūk, biedrība neatmet ar roku un cenšas darboties pati. Vadītājs pastāsta, ka pinēji un filcētāji ar saviem darinājumiem ik pa laikam piedalās Liepājas pusē notiekošajos tirdziņos. Darbi tiek izmantoti prezentācijām un cilvēkiem pašiem paliek viņu lietošanā. Klūgas pinumiem tiek audzētas Dvēseles veldzes dārzā, un paši arī šo izejmateriālu apstrādā. Papildus tās vēl tiek iepirktas Lietuvā, Kauņā, kur atrodas speciāla audzētava. Vilnu filcēšanai iegādājas Rīgā, mālu keramikai tāpat. Gadās arī, ka tie ir ziedojumi vai kāds projekts, vai citādāka iespēja.
Ļaujiet iekļauties darba tirgū!
Organizācija nereti ir pēdējais salmiņš ne tikai cilvēkiem ar redzes problēmām, bet cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Tāpēc īpaši svarīgi, lai tā var darboties ar pilnu jaudu.
“Rakstām projektus sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru par subsidētajām darba vietām. Visu laiku cīnāmies un šobrīd arī gaidām rezultātus. Vēlamies desmit subsidētās darba vietas, bet nezinām, vai piešķirs. Ir nosacījums – ja, piemēram, vēlamies piecas subsidētās darba vietas, mums jābūt tikpat daudz pašiem savu algotu darbinieku. Kura nevalstiskā organizācija to visu var dabūt gatavu? Tāda vingrošana vien sanāk. Piemēram, kādreiz Liepājas dome palīdzēja mūsu darbiniekiem atvaļinājuma nodokļus, kompensācijas nomaksāt, bet šobrīd par to nesaņemam pilnīgi nevienu centu. Gadā šī summa ir 10 000 līdz 14 000 eiro, jo šobrīd mums ir apmēram 70 algotu darbinieku.”
Uz vaicājumu, ko visvairāk vēlētos no valsts, Liepājas Neredzīgo biedrības vadītājs Māris Ceirulis viennozīmīgi atbild: subsidētās darba vietas un izmaiņas likumdošanā. Šobrīd valstī pastāv neloģiska norma: cilvēks ar invaliditāti subsidētajā darba vietā konkrētā biedrībā drīkst strādāt tikai vienreiz mūžā. Pat ja cilvēks ir darbojies īstermiņa projektā, viņu atkārtoti pieņemt darbā vairs nedrīkst. Agrāk likums ļāva cilvēku atkārtoti nodarbināt pēc gada, taču tagad šī iespēja ir liegta, lai gan daudzi gadiem nespēj atrast darbu atvērtajā tirgū.
Biedrības statūtos noteiktais mērķis ir kalpot par starta posmu – izvilkt cilvēkus no mājām un depresijas, palīdzot tiem socializēties. Tomēr viena gada finansējums ir pārāk īss laiks, lai paspētu izdarīt ko paliekošu. Kā piemēru Ceirulis min 30 gadus vecu puisi ar garīgās attīstības traucējumiem bez jebkāda darba stāža, kuru biedrība labprāt pieņemtu un apmācītu, vai vīrieti ar izteiktu lieko svaru, kurš nespēj strādāt smagu fizisku darbu kombinātos, tāpēc biedrībā apgūst vienkāršākus saimniecības darbus. Biedrībā celtniecības darbus vadījuši pat cilvēki ar onkoloģiskām slimībām – ja vienu lietu cilvēks nespēj darīt, viņu apmāca kaut kam citam, taču valsts šādas ilgtermiņa iespējas šobrīd liedz.
Vērtējot sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Ceirulis atzīst, ka socializēšanās un iekļaušanās līmenī situācija ir uzlabojusies – sabiedrība ir kļuvusi atvērtāka. Atšķirībā no vēsturiskā jēdziena "integrācija", kas bija vienvirziena ceļš, mūsdienu "iekļaujošā sabiedrība" nozīmē, ka darba devēji un pakalpojumu sniedzēji nāk pretī.
Sarūgtina birokrātija un augstprātība
Tomēr vislielākās bažas un grūtības sagādā ierēdņu augstprātīgā un aukstā attieksme, kā arī birokrātija. Kā piemēru viņš min sarunu Labklājības ministrijā par stipendiātu programmu, kur cilvēks par astoņu stundu darbu saņem 15 eiro dienā. Uz priekšlikumu palielināt stipendiju par pieciem eiro, lai cilvēks saņemtu vismaz 20 eiro dienā, ierēdņi sākuši lasīt lekciju, ka tad summa būs pārāk tuvu minimālajai algai. Ceirulis uzsver, ka cilvēkiem ar invaliditāti, kuru pensija ir vien 200 eiro, papildu 300 eiro mēnesī liek justies kā miljonāriem. Tā kā politiķi mainās, bet ierēdņi savos amatos sēž gadiem un atraida priekšlikumus, biedrības vadītājs saredz nepieciešamību pēc ierēdņu rotācijas, lai amatus ieņemtu cilvēki, kuri patiešām vēlas palīdzēt. Pēc biedrības apmeklējuma ierēdņi dažkārt mēdz teikt: "Turieties, jūs esat malači!", taču Ceirulis rezumē – tikai no svaiga gaisa iztikt un būt malačiem nav iespējams, ir nepieciešama reāla valsts sadarbība, kas izpaliek jau gadiem.
Ko vajag sakārtot
Sarunā iesaistās biedrības valdes loceklis Aigars Bušs, kuram arī pašam ir pirmās grupas redzes invaliditāte. Viņš paskaidro, ka praktiski neredzot, manu siluetu saskata tikai kā ēnu. Taču šeit visu zina, jau ilgus gadus darbojas. Bušs ir viens no tiem cilvēkiem, kurš strādā subsidētā darba vietā, tāpēc viņam ir viedoklis: “Es vēlētos, lai vismaz divus gadus tiktu piešķirta subsidētā darba vieta. Tas ir pats mazākais. Savukārt no pašvaldības ļoti vēlētos atbalstu atvaļinājumu līdzfinansēšanai subsidētajās darba vietās strādājošajiem – agrāk šāda palīdzība bija, bet tagad vairs ne. Ja šie divi jautājumi sakārtotos, tas jau būtu milzīgs ieguvums.
Ir jāsaprot, ka cilvēks ar īpašām vajadzībām veselības ierobežojumu dēļ nekad nestrādās tikpat produktīvi kā pilnīgi vesels darbinieks. Īpaši sarežģīti atrast darbu ir cilvēkiem ar redzes invaliditāti – viņi spēj strādāt, taču viss sokas lēnāk. Lai privātais uzņēmējs, kuram primārais ir bizness un peļņa, vēlētos šādus cilvēkus algot, valstij ir jāsniedz finansiāls atbalsts ražošanas zaudējumu segšanai, piemēram, reālu nodokļu atlaižu veidā. Tāpat no valsts ļoti gaidām minimālo pensiju un pabalstu palielināšanu, jo pašreizējos dzīves apstākļos tās ir patiešām smieklīgas summas.”
Top podi, grozi, pirts cepures
Lai gan valsts sistēmas līmenī atbalstu izcīnīt ir smagi, pati biedrība iekšienē spēj radīt siltu, rosīgu un terapeitisku vidi. Šeit darbojas dažādi interešu pulciņi, kur radoši izpausties nāk gan cilvēki ar invaliditāti, gan seniori. Preču pārdošana un peļņa gan šeit nav primārais – svarīgāks ir pats process un kopā būšana.
Keramikas darbnīcā Likums un Taisnība sastop Sanitu Drulli no Bernātiem, kura tur veido māla podu. Jaunā sieviete pastāsta: “Man patīk strādāt ar mālu, pats process ļoti nomierina, un tajā brīdī varu ne par ko citu nedomāt. Daudz ko esmu veidojusi – vāzes, podus, puķu podus, šķīvjus, krūzes, visu, ko vien iespējams izveidot no māla. Visi mani darinātie darbi gan atrodas mājās, neko neesmu atdāvinājusi.”
Pulciņa vadītāja, keramiķe Vineta Trumpeniece papildina, ka nodarbības vairāk domātas pašu priekam un veselībai, jo rokas ir jānodarbina jebkurā vecumā. Šobrīd darbnīcā top pat moderni eksperimenti, apvienojot keramiku ar klūgu pinumiem, un ik gadu labākie darbi tiek izstādīti vietējā bibliotēkā. Turpat netālu top arī grozi. Klūdziņu pinēju meistare Solveiga Vildmane teic, ka par šo amatu interese ir liela. Lai gan tirdziņos biedrība patlaban nepiedalās, tie, kuri organizāciju pazīst, meistardarbus pasūta paši. Solveiga ar lepnumu rāda milzīgu, skaistu grozu, ko uzpinis neredzīgs vīrietis: "Tas ir apbrīnojams gribasspēks un apņēmība! Mans uzdevums bija tikai padot un pateikt priekšā, kādas klūdziņas nepieciešamas."
Tikpat darbīga gaisotne valda telpā, kur Livitas Kivlenieces vadībā noris filcēšana. Šis process lieliski attīsta pirkstu motoriku. Strādājot ar apstrādātu un krāsotu Latvijas aitu vilnu, top pirts cepures, piespraudes, rotaļlietas, filca somas un pat pledi, kurus darbinieki darina no auduma atgriezumiem, papildinot ar tamborētiem akcentiem.
"Cilvēku interese par filcēšanu ir liela. Prasmju līmeņi ir ļoti dažādi – katrs dara to, ko spēj un var. Taču pats galvenais šeit ir un paliek darboties prieks," uzsver meistare.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par "Cilvēki ar īpašām vajadzībām vēlas strādāt, taču ne vienmēr tiek pie šādas iespējas" saturu atbild SIA "Izdevniecība Rīgas Viļņi".