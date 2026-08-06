Krievija mērķtiecīgi “indē” mākslīgo intelektu. Kā saprast, ka tavs ikdienas palīgs sācis runāt Kremļa muļķības?
Mākslīgais intelekts (MI) kļūst ne tikai par ikdienas palīgu miljoniem cilvēku, bet arī par jaunu informatīvā kara fronti.
Pie šāda secinājuma nonākuši britu domnīcas Demos pētnieki, kuri jaunākajā ziņojumā brīdina, ka sponsorētas dezinformācijas kampaņas jau sāk ietekmēt populārāko MI sistēmu sniegtās atbildes.
Jaunā metode
Pētījuma autori uzskata, ka līdz šim uzmanība galvenokārt tika pievērsta mākslīgā intelekta izmantošanai dezinformācijas radīšanai, piemēram, dziļviltojumiem (deepfakes). Taču daudz bīstamāks drauds ir pretējs process - paša mākslīgā intelekta ietekmēšana, lai tas lietotājiem sniegtu sagrozītu vai manipulatīvu informāciju.
Ziņojumā šī metode nosaukta par Retrieval Augmented Generation (RAG) poisoning. Atšķirībā no klasiskās MI modeļu saindēšanas, kur tiek manipulēti apmācības dati, šajā gadījumā tiek radīts vai pārveidots saturs internetā, ko MI sistēmas izmanto reāllaikā, meklējot informāciju. Rezultātā tērzēšanas roboti var atsaukties uz speciāli sagatavotiem avotiem, uzskatot tos par uzticamiem.
Murgainie apgalvojumi
Pētnieki atlasīja 50 propagandas naratīvus no desmit publikācijām, ko publicējusi organizācija Foundation to Battle Injustice jeb r-FBI. Šī organizācija, kas dibināta 2021. gadā, sevi pasniedz kā nevalstisku organizāciju, kura cīnās pret diskrimināciju un cenzūru, kā arī izmeklē iespējamos vajāšanas gadījumus. Bet patiesībā tā ir fiktīva struktūra, kuru 2021. gadā izveidoja bijušais Krievijas algotņu grupējuma Wagner vadītājs Jevgeņijs Prigožins. Gan Eiropas Savienība, gan ASV pret šo organizāciju ir noteikušas sankcijas.
Pētnieku atlasītie apgalvojumi bija ārkārtīgi skandalozi, norāda Demos pētniecības centra Sociālo mediju analīzes centra (CASM) līdzdibinātājs Karls Millers. Bet īstenībā tie apgalvojumi bija vienkārši murgaini.
Piemēram, tiek apgalvots, ka Ukraina izmanto kritušo karavīru mirstīgās atliekas gaļas produktu ražošanā vai ka Volodimirs Zelenskis iztukšo valsts energosistēmu, lai nodrošinātu kriptovalūtu ieguvi, un tieši tāpēc Ukrainā rodas elektroenerģijas trūkums. Pētnieki konstatējuši, ka lielie valodas modeļi šādus naratīvus uztver kā leģitīmu diskusijas sastāvdaļu.
Kalpo propagandas interesēm
Pētījuma gaitā speciālisti pārbaudīja piecus vadošos lielos valodas modeļus - xAI, OpenAI, Anthropic, Google Gemini un Mistral AI. Viņi sagatavoja uzvednes angļu, vācu un franču valodā, balstoties uz r-FBI izplatītajiem propagandas naratīviem. Pētījuma rezultāti parādīja, ka visi pieci lielie valodas modeļi atsaucās uz r-FBI kā uz uzticamu informācijas avotu.
Kopumā 16,6% no saņemtajām atbildēm izmantoja r-FBI materiālus tādā veidā, kas varēja kalpot propagandas interesēm - vai nu pasniedzot organizācijas publikācijas kā leģitīmu sabiedriskās diskusijas daļu un nekritiski atkārtojot tajās paustos apgalvojumus, vai arī tieši atbalstot šos propagandas naratīvus.
Savukārt vēl 30,9% atbilžu apskatīja attiecīgo tēmu, taču nebrīdināja lietotājus, ka izmantotais avots ir pakļauts starptautiskajām sankcijām un tiek uzskatīts par ārvalstu ietekmes instrumentu.
Tikai 52% gadījumu mākslīgais intelekts propagandas apgalvojumus noraidīja vai atspēkoja.
Piemēram, OpenAI modelis GPT-4.1 Mini, atbildot uz jautājumu par it kā pārstrādātu cilvēku gaļu Ukrainā, kā vienu no avotiem izmantoja r-FBI publikāciju. Savukārt Mistral Small 3.2, komentējot izdomāto stāstu par Zelenska saistību ar kriptovalūtu ieguvi, atsaucās uz r-FBI izmeklēšanu un aprakstīja iespējamu saistību starp Ukrainas enerģētikas problēmām un prezidenta tuvāko loku.
Veidojas jauna industrija
Vienlaikus pētnieki konstatējuši strauju jaunas nozares izaugsmi - tā dēvēto Generative Engine Optimisation (GEO). Ja agrāk uzņēmumi optimizēja saturu Google meklētājam (SEO), tad tagad arvien vairāk kompāniju piedāvā pakalpojumus, kuru mērķis ir panākt, lai konkrēta informācija biežāk parādītos ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity un citu MI sistēmu atbildēs.
Pētnieki identificējuši vairāk nekā 50 uzņēmumus, kas piedāvā šādus pakalpojumus, tostarp vismaz 15 Apvienotajā Karalistē. Lielākā daļa optimizē klientu mājaslapas MI meklētājiem, bet daļa veido jaunus rakstus, publicē saturu dažādās vietnēs vai cenšas ietekmēt tādas platformas kā Wikipedia un Reddit, jo tās bieži tiek izmantotas kā informācijas avoti mākslīgā intelekta atbildēs.
MI kļūst par galveno informācijas avotu
Ziņojumā uzsvērts, ka lielie valodas modeļi pēdējos gados kļuvuši par vienu no galvenajiem informācijas avotiem. Cilvēki tos izmanto ne tikai faktu meklēšanai, bet arī ziņu apkopošanai, politisku jautājumu skaidrošanai, medicīnisku padomu iegūšanai un pat kā psiholoģiskā atbalsta vai mācību rīku. Apvienotajā Karalistē vairāk nekā puse pieaugušo jau izmanto tādus rīkus kā ChatGPT vai Gemini, bet jauniešu vidū šis īpatsvars sasniedz gandrīz 80%.
Pētnieki brīdina, ka tuvākajos gados MI sistēmas kļūs vēl ciešāk integrētas valsts pārvaldē, uzņēmumos un ikdienas darbā, tāpēc risks, ka ārvalstu spēki mēģinās ietekmēt šo sistēmu sniegto informāciju, tikai pieaugs.
Aicina ieviest jaunus drošības pasākumus
Ziņojuma autori iesaka valdībām un tehnoloģiju uzņēmumiem ieviest jaunus noteikumus, kas prasītu mākslīgā intelekta sistēmām skaidri norādīt izmantotos informācijas avotus un nepieļaut atsaukšanos uz zināmām dezinformācijas platformām bez atbilstoša brīdinājuma. Tāpat tiek rosināta ciešāka sadarbība starp valdībām, pētniekiem un MI izstrādātājiem, lai savlaicīgi atklātu un novērstu mēģinājumus manipulēt ar mākslīgā intelekta atbildēm.
Pētījuma autori secina, ka informatīvais karš pakāpeniski pārceļas no sociālajiem tīkliem uz mākslīgā intelekta sistēmām. Ja šie riski netiks savlaicīgi ierobežoti, nākotnē tie var ietekmēt ne tikai cilvēku priekšstatus par notikumiem pasaulē, bet arī politiskus lēmumus, vēlēšanas un sabiedrības uzticēšanos demokrātiskajām institūcijām.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Krievija mērķtiecīgi “indē” mākslīgo intelektu. Kā saprast, ka tavs ikdienas palīgs sācis runāt Kremļa muļķības?" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.