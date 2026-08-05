Lai palīdzētu patversmes dzīvniekiem, pazīstama satura veidotāja Latvijā izveidojusi "OnlyFans" kontu
Lai vāktu līdzekļus dzīvnieku patversmes “Ķepu-Ķepā” iemītniekiem un pievērstu uzmanību dzīvnieku labturības jautājumiem, Latvijā pazīstamā satura veidotāja, eksistenciālā terapeite un supervizore Hildegarde Graumane izveidojusi “OnlyFans” kontu.
Lai gan šī platforma biežāk tiek saistīta ar erotiska satura publikācijām, šoreiz vietni plānots izmantot, lai dalītos ar divu no patversmes adoptētu suņu – Bruno un Brāļa – ikdienu, piedzīvojumiem, skatījumu uz dzīvi un atgādinātu, cik svarīga ir līdzjūtība, empātija un atbildība pret dzīvniekiem.
Ienākumi no šī konta tiks ziedoti dzīvnieku patversmei “Ķepu-Ķepā”. No šīs organizācijas sākās abu suņu ceļš uz īstajām mājām. Šobrīd patversmē izmitināti aptuveni 160 dzīvnieki. Viena ķepaiņa uzturēšana izmaksā aptuveni septiņus eiro dienā, kas iekļauj pārtiku, veterināros pakalpojumus, komunālo pakalpojumu izmaksas, nodokļus, darbinieku algas u.c. Ik mēnesi izdevumi sasniedz aptuveni 32 000 eiro.
“Platforma “OnlyFans” Latvija un citur pasaulē ir pazīstama ar erotisku saturu, un doma par šīs vietnes popularitātes izmantošanu labdarības nolūkos mani nodarbināja jau sen. Ik dienu vērojot savus suņus un atceroties, cik daudzi vēl gaida savas īstās mājas, uzturoties patversmē, nolēmu savienot šīs abas idejas. Tā ir arī iespēja apliecināt, ka šāda veida platformas var kalpot ne tikai izklaidējošiem, bet arī izglītojošiem mērķiem,” stāsta Hildegarde Graumane.
Idejas autore uzsver, ka kontā netiks publicēts erotisks vai pornogrāfisks saturs. Tā vietā sekotājus priecēs gan humora pilnas ainiņas no abu suņuku ikdienas, gan izglītojošas publikācijas par dzīvnieku labturības jautājumiem. Saturs tiks veidots gan latviešu, gan angļu valodā, piesaistot atbalstu un ziedojumus arī no ārvalstīm.
“Profilā “Bruno ‘n’ Brālis” pieejamais saturs būs piemērots gan cilvēkiem, kuriem ir savi mājdzīvnieki, gan tiem, kuriem pašiem nav mīluļu, bet ir vēlme uzzināt vairāk par suņu ikdienu, paradumiem, labturību un vienkārši iepriecināt sevi ar pozitīvu saturu,” piebilst H.Graumane.