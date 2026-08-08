Zivs vai briesmonis ar trim acīm: 30 pārsteidzoši fakti par slaveno Carnikavas delikatesi - nēģi
1. augustā tradicionāli sākās ilgi gaidītā nēģu zvejas sezona. Carnikavā nēģis nav tikai ūdens iemītnieks vai kulinārijas brīnums – tas ir vietējais lepnums un simbols. Lai atzīmētu sezonas sākumu, Ādažu novadu dome apkopojusi 30 aizraujošus faktus par šo neparasto radību. Iespējams, daudzus no tiem jūs dzirdēsiet pirmo reizi!
Kas īsti ir nēģis – zivs vai briesmonis?
Zinātniekiem joprojām nav vienota viedokļa par to, vai nēģis maz ir zivs. Skaidrs ir tas, ka Carnikavas nēģis ir upes nēģis (latīniski – Lampetra fluviatilis). Tā izskats ir patiesi unikāls un nedaudz mistisks: nēģim ir trīs acis. Divas acis atrodas katrā ķermeņa pusē, bet trešā ir viltīgi paslēpusies zem ādas. Turklāt abpus nēģa ķermenim atrodas septiņas, rindā izkārtotas spraugas – tās ir žaunu atveres.
Šie īpatņi ir īsti ceļotāji – tie dzīvo gan upē, gan jūrā. Nēģi piedzimst upē, tad dodas uz jūru, lai vēlāk atgrieztos atpakaļ. Viņu pārvietošanās ātrums var sasniegt pat 13 kilometrus diennaktī! Starp citu, tie var izaugt gana ievērojami: 20. gadsimta 80. gados esot nozvejots viens ļoti liels nēģis, kura garums sasniedza vienu metru, bet svars – gandrīz vienu kilogramu.
"Nēģu kāzas" un neparastie ēšanas paradumi
Par nēģu barošanos tautā klīst dažādi nostāsti. Pastāv mīts, ka tie barojas ar miroņiem, taču tā nav taisnība. Nēģi barojas ar zivīm – tie burtiski piesūcas upurim ar savu piesūcekni, pārvīlē ādu un izsūc dzīvības sulas.
Nēģu kāpurus tautā sauc par ņurņikiem. Upē tie pavada četrus līdz sešus gadus un tikai tad dodas uz jūru. Savukārt nēģu dzīves noslēgums ir dramatisks – pēc nārstošanas tie iet bojā, jo garā migrācija un ikru nēršana prasa milzu spēku. Šo bojāeju senākos laikos zvejnieki poētiski dēvēja par "nēģu kāzām".
Zvejas noslēpumi un vēsturiskās tradīcijas
Carnikavas novada teritorijā nēģus Gaujā ķēra jau 17. gadsimtā un vēl senāk. Pirmā mums zināmā vienošanās par nēģu taču izmantošanu datējama ar 1626. gada 26. oktobri.
Zvejnieki parasti uzsver, ka nēģus nevis zvejo, bet gan ķer, un Gaujas ieteku viņi biežāk dēvē par Gaujas muti. Nēģiem nemaz nepatīk saulains un silts laiks – šādās dienās zvejnieku murdos to nav. Senos laikos nēģus ķēra ar klūgu murdu un taču palīdzību, bet mūsdienās izmanto linuma murdus. Interesanti, ka senlaikos katrā nēģu ķeršanas aizsprostā (tacī) obligāti tika atstāta brīva daļa, ko sauca par "karaļa caurteci" jeb "ķēniņu ceļu". Tas ļāva zivīm izkļūt cauri, jo tolaik nēģus un citas zivis mākslīgi pavairot vēl nemācēja.
Carnikaviešiem jau izsenis ir arī savs dabas vērojumu teiciens: "Kad rudzi gubās, tad nēģi murdos." Turklāt murdu un taču daļu apzīmējumi mūsu valodā ir saglabājušies no tālākiem aizlaikiem, kad Gaujas krastus vēl apdzīvoja lībieši.
Kāls, zutiņi un "neunaugen" – vārdu spēles
Vai zinājāt, ka senos laikos Carnikavas nēģus dēvēja par zutiņiem vai zuteņiem? Tos arī rēķināja īpašā mērvienībā – kālos. Vienā kālā bija tieši 30 nēģu. Zīmīgi, ka kālos drīkstēja mērīt tikai zivis, nēģus un vēžus.
Arī pasaulē šo ūdens iemītnieku sauc ļoti dažādi. Vācijā nēģus dēvē par "Neunaugen" (deviņacis), angļu valodā – par "lampreys", bet Beļģijā pastāv pat trīs atšķirīgi varianti: "prikken", "lamproies" un "neunaugen". Tikmēr kaimiņos Lietuvā nēģus sauc gluži līdzīgi kā pie mums – par "nėgės". Starp citu, mīlestība pret nēģiem robežas nepazīst: pēdējā Carnikavas muižas īpašnieka Heinriha Gēgingera dēls Kurts Gēgingers, dzīvojot Kanādā, esot mēģinājis ar tačiem un murdiem nēģus noķert un pēc tam tos tradicionāli pagatavot želejā.
Carnikava – nēģu galvaspilsēta
Carnikavu pamatoti dēvē par nēģu galvaspilsētu jeb karalisti, un Carnikavas pagasta ģerboni vēl aizvien lepni rotā nēģis. 2022. gadā šai tradīcijai par godu pat tika izdota īpaša grāmata – "Nēģu bībele". Lai bagātīgās tradīcijas neizsīktu un nēģu populācija atjaunotos, katru gadu Ādažu novada pašvaldība Gaujā ielaiž ap trim miljoniem nēģu kāpuru.
Nēģu ķeršanas sezona Carnikavā ilgst no 1. augusta līdz pat 1. februārim. Sezona ir līdzīga arī citās Latvijas upēs, taču Daugavā nēģus atļauts ķert ilgāk – līdz pat maijam. Par godu sezonas atklāšanai Carnikavā rīko vērienīgus Nēģu svētkus, kas šogad notiks 22.augustā. Citur Latvijā nēģus godina vēlāk: Salacgrīvā – oktobrī, bet Pāvilostā – novembrī. Arī mūsu ziemeļu kaimiņi igauņi svin nēģu svētkus – tos atzīmē Narvā septembra beigās.