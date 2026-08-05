Pieaugot traumu skaitam vasarā, steidzami lūdz atsaukties asins donorus
Pieaugot traumu skaitam vasaras sezonā, Valsts asinsdonoru centrs aicina atsaukties visu asinsgrupu donorus. Īpaši nepieciešamas ir 0-, A- un B- grupas asinis.
Valsts asinsdonoru centrs (VADC) norāda, ka vasarā donoru aktivitāte tradicionāli samazinās, jo daudzi cilvēki dodas atvaļinājumos, ceļo vai vairāk laika pavada ārpus pilsētām. Taču slimnīcās nemazinās vajadzība pēc asins komponentiem. Vasaras mēnešos pieaug traumu skaits, slimnīcās tiek veiktas plānveida un neatliekamas operācijas, kā arī turpinās onkoloģisko un citu pacientu ārstēšana, kam asinis nepieciešamas katru dienu.
Centrā uzsver, ka asinis nav iespējams aizstāt un viens ziedojums var palīdzēt vairākiem pacientiem. Tādēļ ikviens, kurš jūtas vesels un drīkst ziedot asinis, aicināts atsaukties. Šobrīd tiek gaidīti visu asinsgrupu donori, īpaši 0-, B- un A-.
Lai asins ziedošana būtu pieejamāka, VADC rīko izbraukumus dažādās Latvijas vietās. Šodien no plkst. 10 līdz 14 iedzīvotāji aicināti ziedot asinis specializētajā autobusā Rīgā pie tirdzniecības centra "Akropole Alfa", Brīvības gatvē 372.
Ceturtdien, 6. augustā, no plkst. 9 līdz 12 asinis varēs ziedot Baltinavas kultūras namā, Kārsavas ielā 16, bet no plkst. 10 līdz 14 - specializētajā autobusā Rīgā pie tirdzniecības parka "Domina Shopping", Ieriķu ielā 3. Savukārt piektdien, 7. augustā, no plkst. 10 līdz 14 donori gaidīti specializētajā autobusā pie tirdzniecības centra "Spice" C ieejas, Lielirbes ielā 29, kā arī Rīgas 1. slimnīcā, Bruņinieku ielā 5.
Asinis iespējams ziedot arī pastāvīgajās ziedošanas vietās. Rīgā donorus pieņem Sēlpils ielā 9, kā arī donoru pieņemšanas vietās "Gaiļezers", kas atrodas Hipokrāta ielā 2, un "Saktā", Brīvības bulvārī 32. Pastāvīgās ziedošanas vietas darbojas arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Viestura ielā 5, Kurzemes filiālē Liepājā, Slimnīcas ielā 25, Jelgavas pilsētas slimnīcā, Brīvības bulvārī 6, kā arī Vidzemes slimnīcā Valmierā, Jumaras ielā 195, un Latgales filiālē Rēzeknē, 18. novembra ielā 41.