Carnikavā ar vērienīgas epizodes uzņemšanu noslēgs spēlfilmas "Sidrabbalts" filmēšanu
No 3. līdz 7. augustam Carnikavā, pie Gaujas ietekas jūrā, norisinās spēlfilmas “Sidrabbalts” (Hõbevalge) filmēšanas noslēdzošais posms.
Šeit tiek uzņemts viens no filmas vērienīgākajiem un vizuāli iespaidīgākajiem stāstiem, kurā piedalās aptuveni 200 statisti, tostarp ap 150 dziedātāju no koriem “Stella Vitalis”, “Jumis”, “Gaudeamus”, “Mundus”, “Vēja balss”, “Undīne”, “Saknes”, kā arī folkloras kopas “Cēlāji” dalībnieki. Virsdiriģenta Ivara Cinkusa vadībā viņi dziedās īpaši filmai komponētu igauņu komponistes un dziedātājas Mari Kalkunas oriģināldziesmu.
“Sidrabbalts” ir starptautiski godalgotā igauņu režisora Marti Heldes (“Caurvējā”, “Skandināvu klusums”) jaunākā spēlfilma, kas top pēc politiķa un rakstnieka Lennarta Meri leģendārās grāmatas Hõbevalge motīviem. Filma ir Igaunijas, Latvijas, Somijas un Zviedrijas kopražojums, kas saņēmis arī Eiropas Padomes kino fonda Eurimages atbalstu. Latviju tajā pārstāv studija “Air Productions”. Filmas tapšanu Latvijā atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Nacionālais Kino centrs.
Filma “Sidrabbals” skatītāju aizved gandrīz 3000 gadu senā pagātnē, sekojot četrām somugru kopienām dažādos laikmetos. Iedvesmojoties no rakstnieka un politiķa Lennarta Meri darba, tā pēta Baltijas jūras reģiona pirmsākumus, cilvēka attiecības ar dabu, mītiem un kolektīvo atmiņu.
Latvijā tiek filmēti divi no četriem filmas stāstiem. Viens no tiem jau uzņemts pie Ķūķu klintīm Cēsu novadā, pa stāstam tapis Sāremā, Igaunijā un Karēlijā, Somijā, Savukārt noslēdzošais filmēšanas posms norisinās Gaujas kreisā krasta grīvā, dabas parkā “Piejūra”. Meklējot piemērotas filmēšanas vietas, būtiski bija atrast vidi, kas rada pirmatnējas savvaļas iespaidu, jo filmā nozīmīga loma ir ūdenim, ugunij, senām ceremonijām un dabai. Filmā Latvijas daba kļūst par pilntiesīgu dramaturģisku elementu, kas pastiprina filmas vēstījumu.
Filmas uzņemšanā iesaistīta plaša Latvijas profesionāļu komanda. Latvijas puses nozīmīgākais radošais ieguldījums ir animācijas sekvenču un digitālo vizuālo slāņu izstrāde, ko veic animators un datorgrafikas mākslinieks Konstantīns Višņevskis. Filmēšanas komandā strādā gaismu mākslinieks Pēteris Skujiņš, skaņas ieraksta režisors laukumā Mārtiņš Rozentāls, filmēšanas vietu vadītāja Latvijā Ieva Eihe un fotogrāfs Andrejs Strokins. Ziemeļu karaļa lomu atveido Latvijas aktieris Armands Berģis, savukārt aktieru un masu skatu atlasi vada Gunita Groša sadarbībā ar aktieru atlases aģentūru “Casting Bridge”. Filmas Latvijas kopproducentes ir Antra Gaile un Līga Gaisa, un uzņemšanā iesaistīta arī plaša Latvijas grima, kostīmu un ražošanas departamentu komanda.
Lennarta Meri grāmata Hõbevalge, kas pirmoreiz izdota 1976. gadā un angļu valodā publicēta 2025. gadā ar nosaukumu Silverwhite: The Journey to the Fallen Sun, tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajiem Igaunijas kultūrvēsturiskajiem darbiem. Tās piecdesmitgadei par godu 2026. gada 25. septembrī Tallinā, Igaunijas Jūras muzejā Lennusadam tiks atklāta izstāde Hõbevalge 50, kuras radošais vadītājs ir Marti Helde, bet konsultants – Lennarta Meri dēls Marts Meri. Filma “Sidrabbalts” būs daļa no šīs jubilejas atzīmēšanas notikumiem, tās pirmizrāde plānota 2027. gada pirmajā pusē.