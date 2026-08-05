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Gāzes noplūdes dēļ Jelgavā no daudzdzīvokļu mājas evakuēti cilvēki
Jelgavā otrdien gāzes noplūdes dēļ no daudzdzīvokļu mājas tika evakuēti 27 cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Plkst. 11.31 glābēji devās uz Loka maģistrāli Jelgavā, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas septītā stāva dzīvoklī konstatēta gāzes noplūde no gāzes plīts.
Ugunsdzēsēji no dzīvokļa izglāba cilvēku, kuru nodeva mediķiem. Savukārt Valsts policija notikuma vietā evakuēja 27 cilvēkus.
Plkst. 12.07 ugunsdzēsēju darbs notikuma vietā noslēdzās.