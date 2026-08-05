Par naudas izspiešanu un citiem smagiem noziegumiem Kārsavā tiesās četrus vīriešus
Valsts policija lūgusi sākt kriminālvajāšanu pret četriem vīriešiem, kuri tiek turēti aizdomās par naudas izspiešanu, draudiem, miesas bojājumu nodarīšanu un citiem smagiem noziegumiem, kas pastrādāti Kārsavas pusē.
Kriminālprocess sākts pēc tam, kad tika saņemta informācija par notikumiem Ludzas novada Kārsavā 2025. gada nogalē un šā gada sākumā. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka divi vīrieši ar vardarbību un draudiem no trim cietušajiem centās izspiest naudu. No viena cietušā pieprasīti 4000 eiro, bet pret viņu, iespējams, izmantots arī šaujamierocis.
Izmeklēšanas gaitā janvārī policija aizturēja divus 1989. un 1992. gadā dzimušus vīriešus, kuriem tiesa piemēroja apcietinājumu. Vēlāk tika noskaidrota arī divu citu personu saistība ar noziegumiem. Kratīšanās pie aizdomās turētajiem atrasta dažāda kalibra munīcija un šaujamieroči.
Izmeklējot lietu, policija atklāja vēl vairākus iespējamos noziedzīgos nodarījumus, kas saistīti ar narkotisko vielu, alkohola un ieroču nelikumīgu apriti. Kopumā kriminālprocesā izmeklēti deviņi noziedzīgi nodarījumi. Jūlija beigās lieta nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.