Imantā pie iecienītas kafejnīcas nakts vidū nodeg lapene - vietējie zina iespējamo iemeslu
Naktī uz otrdienu Imantā pilnībā nodegusi iedzīvotāju iecienīta lapene pie kafejnīcas “Trinat”. Ugunsgrēks izcēlās pēc pusnakts, un liesmas ātri pārņēma nojumi, apdraudot arī blakus esošo galdu, automašīnas un kafejnīcas ēku, vēsta raidījums "Degpunktā".
Kāda blakus mājas iedzīvotāja stāsta, ka pamodusies no skaļa trokšņa un, paskatoties pa logu, ieraudzījusi liesmas. Viņa nekavējoties izsaukusi ugunsdzēsējus, jo pastāvējis risks, ka uguns varētu izplatīties tālāk. Pirms glābēju ierašanās vairāki cilvēki centušies liesmas apslāpēt ar ūdeni.
Notikuma vietā ieradās divas ugunsdzēsēju brigādes, kas pārbaudīja konstrukciju, lai pārliecinātos, ka pēc nodzēšanas nav palikuši apslēpti degšanas perēkļi.
Kafejnīcas īpašniece norāda, ka lapene atradusies šajā vietā jau pirms kafejnīcas atvēršanas un gadiem kalpojusi kā vieta, kur cilvēki mēdza apsēsties un uzsmēķēt. Tā kā lapenē nebija atkritumu tvertnes cigarešu izsmēķiem, viņa pieļauj, ka ugunsgrēku varētu būt izraisījis nenodzēsts izsmēķis.
“Visticamāk, kāds nometa cigareti, tā sāka gruzdēt, un beigās viss aizdegās,” stāsta kafejnīcas saimniece.
Lai gan lapene vietējiem bija iecienīta atpūtas vieta un iepriekš problēmas neesot radījusi, pēc tās aizvākšanas jaunu nojumi uzstādīt nav plānots. Kafejnīcas apmeklētāji turpmāk varēs smēķēt tikai tam paredzētajā vietā uz terases, bet apkārtnes iedzīvotājiem būs jāmeklē cita pulcēšanās vieta.