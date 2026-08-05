Traģēdija Siguldas novadā – no dīķa izcelts bojāgājis cilvēks
Foto: Zane Bitere/LETA
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Traģēdija Siguldas novadā - no dīķa izcelts bojāgājis cilvēks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Traģisks negadījums noticis Siguldas novadā. Glābēji vakar no dīķa izcēluši bojāgājušu cilvēku, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Traģēdija Siguldas novadā – no dīķa izcelts bojāgā...

Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 59 izsaukumus - 22 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā vienu uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet vēl 16 izsaukumi bija maldinājumi.

Vakar Siguldas novadā no dīķa izcelts bojā gājis cilvēks un nodots Valsts policijas darbiniekiem. Plašāka informācija par notikušo pagaidām nav pieejama. 

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