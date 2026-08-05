Valmierai ir plāns, kā uz Latviju atvilināt kaimiņus igauņus
Valmieras novada tūrisma uzņēmēji no 21. līdz 23. augustam aicinās ciemos kaimiņus no Igaunijas, piedāvājot īpašu atpūtas programmu ar vietējo tūrisma uzņēmēju sagatavotiem pārsteigumiem.
Trīs dienās vairāk nekā 20 Valmieras novada uzņēmēji būs sarūpējuši degustācijas, meistarklases, ekskursijas, izklaides un atlaides. Būs iespēja nobaudīt vietējos un Igaunijas iedvesmotus gardumus, iepazīt amatnieku darbu, doties aktivitātēs un atklāt jaunus tūrisma galamērķus visā novadā.
Īpašajā piedāvājumā iesaistījušies tūrisma uzņēmēji, Valmiermuižas alus darītava, šokolādes ražotne "R Chocolate", "Rūjienas saldējums", maiznīca "Liepkalni", bioloģiskās saimniecības "Pilsgravas" un "Ozolzīles", "Stores delikateses", lāzerparks "Shooter", ziedu lauks "Golden Aura", "Vidzemes laivas", lāzertags "Dubultprieks", kempings "Ezerpriedes" un kafejnīca "Ezera stāsti", viesistaba "Sudrabkalni", Zilākalna sliežu velo un citi.
Papildinot uzņēmēju piedāvājumu, "Igauņu dienās" Valmieras novadā apmeklētājus priecēs arī kultūras programma katrai dienai.
Piektdien, 21. augustā, vietējiem iedzīvotājiem un Mazsalacas pilsētas viesiem būs iespēja piedalīties "Lukturīšu braucienā" no kafejnīcas "Būda" līdz Skaņamkalnam. Pirms brauciena plkst. 19 uz muzikālo priekšnesumu kafejnīcas terasē aicinās Kalle Tikas no Igaunijas.
Sestdien, 22. augustā, plkst. 19 Ramatas pagasta Vērsī amatierteātris "Ramata" aicina skatītājus uz savu jaunāko iestudējumu, kam sekos latviešu-igauņu sadejošanās un sadziedāšanās pasākums.
Svētdien, 23. augustā, notiks satikšanās Unguriņu-Lilli robežpunktā, kur plkst. 20 būs iespēja vērot Rūjienas TV arhīva videomateriālu par Baltijas ceļa norisi un brīvības atgūšanu un spēlfilmu "Paradīze ‘89". Pasākumā piedalīsies arī filmas "Paradīze ‘89" režisore Madara Dišlere, režisors Ivars Zviedris un īpašais viesis - Domenico Karanna.