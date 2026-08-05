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Sabiedrība
Šodien 08:34
Tveice ilgi neuzkavēsies - nedēļas nogalē kļūs vēsāks
Pēc vairākām karstām dienām nedēļas nogalē Latvijā kļūs nedaudz vēsāks, prognozē sinoptiķi.
Ceturtdien maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz +30 grādiem vietām Latgalē, bet piektdien, sestdien un svētdien visā valstī gaisa temperatūra nepārsniegs +19..+24 grādus.
Nakts uz ceturtdienu būs siltākā šonedēļ - minimālā gaisa temperatūra +16..+20 grādi. Turpmākās naktis gaidāmas dzestrākas, svētdienas saullēktā termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz +7..+9 grādiem.
Šajās dienās vietām Latvijā īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss. Lielāka lietusgāžu varbūtība būs valsts dienvidaustrumu daļā. Piektdien gaidāms brāzmains rietumu vējš.
Nākamās nedēļas sākumā īslaicīgi kļūs siltāks, pēc tam temperatūra pazemināsies. Līdzīgi kā šonedēļ, nokrišņu daudzums prognozēts mazāks par normu.