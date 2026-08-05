Ceļu satiksmes negadījums uz dzelceļa pārbrauktuves Motoru ielā, Daugavpilī.
Sabiedrība
Šodien 08:26
Aizvadīta saspringta diennakts uz Latvijas ceļiem - 22 cietušie
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 162 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 22 cilvēki, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.
Ceļu satiksmes uzraudzības laikā policija pieņēmusi 551 administratīvā pārkāpuma lēmumu. No tiem 237 bijuši par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, bet viens autovadītājs sodīts par agresīvu braukšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi un viens kriminālprocess. Vēl četri kriminālprocesi sākti pret autovadītājiem, kuri pie stūres sēdušies, iespējams, narkotisko vielu ietekmē.