Tie paši vēži, tikai citā kulītē - trešdaļa 15. Saeimas deputātu kandidātu startē atkārtoti
Teju katrs trešais kandidāts, kurš cīnīses par deputāta krēslu gaidāmajās Saeimas vēlēšanās, vēlētājiem nav svešs. No 1428 pretendentiem vismaz 487 kandidēja arī iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, liecina aģentūras LETA apkopotā informācija.
Daļa no kandidātiem šajās vēlēšanās startēs no tā paša saraksta, no kura startēja 14. Saeimas vēlēšanās. Visvairāk - 51 - šāds kandidāts ir "Jaunajai vienotībai" (JV).
Katrai pa 45 kandidātiem, kuri šajās un iepriekšējās vēlēšanās nav mainījuši savu sarakstu, ir Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS), kā arī Nacionālajai apvienībai (NA).
Savukārt Apvienotajam sarakstam (AS) ir 44 šādi kandidāti, partijai "Progresīvie" - 43, bet "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - 36.
JV šajās vēlēšanās no kandidātiem, kas iepriekšējās vēlēšanās startēja no citiem sarakstiem, ieguvusi trīs jaunus vārdus savā sarakstā. Uz ZZS no citiem sarakstiem pārnākuši septiņi kandidāti, uz AS - seši, uz NA - pieci, bet uz "Progresīvajiem" - 12 kandidāti, no kuriem visi iepriekšējās vēlēšanās startēja no "Attīstībai/Par!" saraksta, kas šajās vēlēšanās nekandidē.
LPV šajās vēlēšanās ir 20 kandidāti, kas uz 14. Saeimu pretendēja no citiem sarakstiem. Seši no tiem iepriekšējās vēlēšanās kandidēja no "Saskaņas" saraksta.
Šajās vēlēšanās vairs nestartē arī "Latvijas krievu savienība", tomēr 22 tās toreizējie kandidāti mēģinās tikt parlamentā arī šajā Saeimā. Visvairāk - 14 - to cer izdarīt no "Suverēnā vara, Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) saraksta. Vēl 12 kandidāti SV/AJ sarakstā būs no kādreiz "Katram un katrai" sarakstā startējošajiem.
Aģentūras LETA apkopotā informācija arī liecina, ka starp tiem kandidātiem, kas iepriekšējās vēlēšanās startēja no JV, četri šajās vēlēšanās izvēlējušies startēt no citiem sarakstiem. Arī no ZZS uz citiem sarakstiem migrējuši četri kandidāti, no AS - divi, no NA - divi, bet no LPV - seši.
No šobrīd 100 Saeimā esošajiem deputātiem vietu parlamentā, startējot arī uz 15. Saeimu, cer saglabāt 81 deputāts.