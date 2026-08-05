Cilvēks sauļojas Ķīpsalas pludmalē.
Sabiedrība
Šodien 07:09
Būs karsti! Trešdien saule lutinās, gaidāma līdz pat +30 grādu tveice
Trešdien Latvijā valdīs īsti vasarīgi laikapstākļi – daudzviet spīdēs saule, gaisa temperatūra vietām sasniegs +30 grādus, taču atsevišķos reģionos iespējams arī īslaicīgs lietus un pērkona negaiss.
Sinoptiķi prognozē, ka gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +25..+30 grādiem, par kādu grādu vēsāks laiks saglabāsies vietām Kurzemes piekrastē.
Pūtīs lēns austrumu vējš, kas pāries dienvidu vējā, Kurzemē vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem.
Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz +28 grādiem.