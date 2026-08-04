Sakarā ar būvdarbiem Preiļu centrā līdz 14. augustam Brīvības, Daugavpils, Aglonas ielās noteikti satiksmes ierobežojumi.
Novadu ziņas
Šodien 22:36
Preiļu centra pārbūves darbu laikā līdz 14. augustam vairākās ielas noteikti satiksmes ierobežojumi
Sakarā ar būvdarbiem Preiļu centrā līdz 14. augustam Brīvības, Daugavpils, Aglonas ielās noteikti satiksmes ierobežojumi.
Līdz 6. augustam siltumtrases izbūves darbu laikā tiks slēgts Daugavpils ielas posms no Aglonas ielas līdz Talsu ielai. Apbraucamais ceļš visiem transporta līdzekļiem organizēts pa Talsu ielu, Raiņa bulvāri un Aglonas ielu. Gājēju kustība nodrošināta pa esošām ietvēm.
Savukārt no 6. līdz 14. augustam siltumtrases izbūves darbu laikā tiks slēgta daļa brauktuves Aglonas ielas posmā no Daugavpils ielas līdz Raiņa bulvārim. Satiksme katrā virzienā nodrošināta pa divām sašaurinātām joslām, gājēju kustība nodrošināta pa esošām ietvēm.
Iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti iepazīties ar shēmā norādīto informāciju un ievērot pilsētā izvietotās ceļa zīmes.