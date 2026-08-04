Daņiils Pravdins (foto: Valsts policija)
112
Šodien 22:14
Meklē bezvēsts prombūtnē esošo Daņiilu Pravdinu, kurš izgāja no iestādes Tvaika ielā
Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē 2001. gadā dzimušo Daņiilu Pravdinu, kurš šodien, 4. augustā, izgāja no iestādes Rīgā, Tvaika ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Daņiils Pravdins (foto: Valsts policija)
Vīrieša pazīmes: aptuveni 184 cm garš, kalsnas miesas būves, brūni mati, nekopta bārda. Bija ģērbies zilganā T-kreklā, baltā džemperī, uz kura attēlotas trīs mušmires, rozā krāsas šortos, kājās pelēki sporta apavi. Vīrietim ir veselības problēmas.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!