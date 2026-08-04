Gatavojoties kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu, Liepājā meklē oriģinālas koncepcijas un idejas skaņas mākslas darbiem projektā “Atmosfēras Viļņi”
“Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” ietvaros izsludināts atklāts konkurss publiskiem mākslas darbiem un mākslinieciskām intervencēm, kas, iesaistot sabiedrību un klausoties, reaģētu uz un reflektētu par vēja, klimata un vides svārstībām.
Projekts “Atmosfēras Viļņi” meklē oriģinālas koncepcijas un idejas skaņas mākslas darbiem, kas reaģētu uz vēja un klimata apstākļiem Liepājā, Latvijas rietumu krastā. Pieteikšanās konkursā ir atvērta līdz 2026. gada 4. septembrim.
Projekts “Atmosfēras Viļņi” veltīts vēja daudzveidīgo aspektu izpētei, izmantojot skaņu mākslu tās visdažādākajās izpausmes, sabiedrības iesaistīšanu un klausīšanās kultūru. Liepāja ar savu izteikto piejūras klimatu būs ideāla vieta mākslas, zinātnes un sabiedrības dialogam. No 2027. gada 12. līdz 16. maijam notiks festivāls “Atmosfēras Viļņi”, kura programma ietver starptautiskās izstādes atklāšanu un mākslas darbu prezentācijas, darbnīcas, skaņu pastaigas, kā arī starptautisku simpoziju par vēju, viļņiem un antropocēnu, ko organizē CENSE (Centrāleiropas skaņas ekoloģijas tīkls).
Starptautiskā atklātā konkursā “Atmosfēras viļņi” festivālam tiks izvēlēti pieci mākslinieki, kas savā radošajā praksē darbojas ar skaņas mākslu, dabas datu atveidojumu un vides objektu veidošanu un gatavi piedalīties starptautiskajā simpozijā, izstādē un rezidencē – Liepājā un Laidos – 2027. gada aprīlī un maijā.
Konkursā atlasīto un projekta ietvaros izstrādāto darbu izstāde būs apskatāma projekta noslēguma izstādē Liepājas pilsētvidē no 2027. gada 15. maija līdz 30. novembrim.
Pasākuma rīkotāji aicina pietiekties skaņu māksliniekus, tēlniekus, arhitektus, dizainerus, vizuālos un mediju māksliniekus, kā arī citus, kuru darbība ietver mākslas, zinātnes, klimata un vides pētniecības, aktīvisma un sabiedrības informēšanas jomas un to krustpunktus. Pieteikšanās ir atvērta māksliniekiem no visas pasaules, taču pašiem jāuzņemas atbildība par vīzām un citiem nepieciešamajiem dokumentiem ceļošanai. Pieteiktajiem projektiem ir skaidri jāatspoguļo projekta “Atmosfēras Viļņi” galvenās tēmas. Neatkarīgi no tā, vai tas notiek, izmantojot eoliskos efektus vai Liepājas vēja un klimata apstākļu sonifikāciju, mēs vēlamies veicināt klausīšanos kā veidu, kā apgūt un iepazīt vietējo klimatu.
“Atmosfēras Viļņu” mērķis ir aptvert māksliniecisko pieeju daudzveidību, kas pēdējo gadu desmitos ir ietekmējusi plašo “skaņu mākslas” jēdzienu. Tas ietver kopīgas saskares ar jauno mediju mākslas, skaņas pētniecības, jaunās mūzikas, tēlniecības, arhitektūras un dizaina jomām. Tehnoloģiju attīstība, piemēram, zema enerģijas patēriņa datortehnika, attālinātā uztveršana un datu monitorēšana, ir arī paplašinājusi potenciālās saiknes starp mākslinieciskajām praksēm un klimata un dabas zinātnēm. Turklāt humanitārajās un sociālajās zinātnēs paplašinās “sensoro pētījumu” jomas, kas turpina uzdot svarīgus jautājumus par to, kā mēs mijiedarbojamies ar vidi sev apkārt.
Pieteikums atvērts idejām un sadarbībai ar visdažādāko jomu mākslas projektiem, kas caur radošiem un mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem izsaka izstādes “Atmosfēras Viļņi” galvenās tēmas. Vēlams, lai mākslas darba pieteikumā ir iekļauts kāds no šiem elementiem: eoliska skulptūra, uz vidi reaģējoša instalācija, skaņu skulptūra, vadīta skaņu pastaiga, klausīšanās partitūra, datu sonifikācija, attālinātā uztveršana, vēja enerģija, sociālā intervence un/vai arhitektūras intervence.
Izvēlētie mākslinieki saņems honorāru EUR 1500 apmērā, savukārt vienam mākslas darbam atvēlētais izstrādes budžets ir EUR 3500. Papildus tam, mākslinieku rezidences laikā ir apmaksātas naktsmītnes Laidu muižas rezidencē, kura atrodas aptuveni 70 km no Liepājas.
Mākslas darbi tiks izvietoti bijušā zvejniecības kolhoza “Kursa” teritorijā, to skaitā arī nesen jaunatklātā kluba aptverošajā teritorijā.
Festivālu “Atmosfēras viļņi” organizē biedrība “ASTE. Art, Science, Technology, Education” sadarbībā ar mākslinieku un kuratoru Džonu Grziniču. Tā ir izstrādāta partnerībā ar ”MoKS” un ar nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” finansiālu atbalstu. Projekts tiek īstenots programmas “Liepāja 2027” ietvaros, izmantojot Kultūras ministrijas, Liepājas valstspilsētas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadu, un Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirto finansējumu.