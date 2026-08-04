Uz robežas ar Baltkrieviju atsāk darboties Pāternieku robežkontroles punkts
Pāternieku robežšķērsošanas punktā atjaunota iespēja šķērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju, pavēstīja Valsts robežsardze.
Saskaņā ar Valsts robežsardzes sniegto informāciju, šobrīd automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājumus ierasties robežšķērsošanas vietā.
Trešdien, 5. augustā, vietnē "lvrobeza.lv" tiks atjaunota iespēja veikt jaunas robežas šķērsošanas laika rezervācijas.
Kopš šī vakara Pāternieku robežkontroles punktā atkal var ieceļot gan no Baltkrievijas, gan doties uz Baltkrieviju.
Pāternieku robežkontroles punktā robežkontrole nebija iespējama informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ kopš 31. jūlija. Valsts robežsardze iepriekš aicinājusi robežšķērsotājus nepieciešamības gadījumā izmantot Medininku vai Šalčininku robežšķērsošanas punktus uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas.
Kā vēstīts, nelegālās migrācijas apkarošanai valdība šodien nelēma par Iekšlietu ministrijas (IeM) priekšlikumu apturēt Pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Premjers Andris Kulbergs (AS) žurnālistiem teica, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežotu nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža.
Premjers arī uzsvēra, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināt nelegālās migrācijas problēmu.
Tas nozīmē, ka Pāternieku robežpunkta slēgšana ir viens no variantiem, lai gan "šobrīd to neapstiprinām, jo nelegālās migrācijas plūsma nav konkrētajā robežšķērsošanas vietā, bet ārpus tās".
Vaicāts, cik lielā mērā ekonomiskie apsvērumi ietekmē iespēju vēl neslēgt Pāternieku punktu, premjers atbildēja, ka primārais ir drošības jautājums.
Jau ziņots, ka Jāņa Dombravas (NA) vadītā Iekšlietu ministrija (IeM) bija sagatavojusi priekšlikumu apturēt Pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību, kas faktiski nozīmētu vienīgā autoceļu robežpunkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas.
Latvijā līdz gada beigām Baltkrievijas pierobežā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības režīms, kas noteikts saistībā ar Baltkrievijas radīto paaugstināto nelegālās migrācijas spiedienu.