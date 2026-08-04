Rīdziniekiem sola palīdzību īres samaksā un aicina būt pateicīgiem
Rīdzinieki varēs pretendēt uz mājokļa pabalstu, ja nespēs samaksāt pašvaldības dzīvojamās telpas īri, šodien izskanēja Rīgas domes Mājokļu un vides komitejā. Vienlaikus komitejas vadītāja Elīna Treija aicināja iedzīvotājus būt pateicīgiem.
Komitejas vadītāja Elīna Treija (NA) skaidroja, ka tiks sniegta palīdzība iedzīvotājiem, kuriem radīsies finanšu grūtības ieviesto īres maksu dēļ.
Viņa norādīja, ka uz mājokļa pabalstu var pretendēt ne tikai trūcīgās ģimenes, bet gan ikviens, kura ienākumi pēc obligāto maksājumu veikšanas nesasniedz noteiktu līmeni. Par to viņa izpelnījās pārmetumus no opozīcijas deputātiem, kas norādīja, ka dome ar vienu roku iedzīvotājiem līdzekļus atņem, bet ar otru maksā pabalstus.
Treija norādīja, ka iedzīvotājiem jābūt pateicīgiem, ka viņi turpina dzīvot pašvaldības īres dzīvokļos, kuros īres maksa ir zemāka, nekā īres tirgū.
Savukārt Rīgas domes deputāts Vjačeslavs Stepaņenko (VC/AJ) solīja palīdzēt iedzīvotājiem turpināt cīnīties par pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas atcelšanu.
Kā ziņots, Rīgas dome pieņēma saistošos noteikumus, kas paredz no 1. jūlija sākt iekasēt īres maksu par pašvaldības dzīvokļiem. Lai gan ieviešot šo maksājumu, tika teikts, ka vidēji maksājums par īri atkarībā no dzīvokļa īpašuma universālās kadastrālās vērtības un platības būs līdz 85 eiro mēnesī, šodien Mājokļu un vides departamenta pārstāvji komitejas sēdē teica, ka neko tādu nav solījuši.
Deputāte Jūlija Stepaņenko (SV/AJ) aģentūrai LETA iepriekš apgalvoja, ka tagad, kad iedzīvotāji sākuši saņemt rēķinus, tajos parādoties summas pat līdz 160 eiro.
Kā iepriekš skaidrots pašvaldībā, līdz tam īres maksa par pašvaldībai piederoša dzīvokļa lietošanu netika piemērota. Šāda situācija veidojās vēsturiski.
Rīgas pašvaldībai pieder vai tās valdījumā ir 11 821 dzīvokļa īpašums. No tiem 1963 ir sociālie dzīvokļi un 9858 ir īres dzīvokļi.