Latvija Ukrainai nodos 21 konfiscētu transportlīdzekli
Ukrainai bez atlīdzības tiks nodoti 21 Latvijā konfiscēts transportlīdzeklis, kas iepriekš nonācis valsts rīcībā pēc pārkāpumiem, tostarp par braukšanu alkohola reibumā vai citos kriminālprocesos. To paredz otrdien, 4. augustā, Ministru kabineta pieņemtais lēmums. Automašīnas nonāks Ukrainas aizsardzības un medicīnas iestāžu, kā arī vietējo pārvalžu rīcībā.
Transportlīdzekļi tiks nodoti Ukrainas Aizsardzības ministrijas armijas daļām, Nacionālās gvardes vienībām, Harkivas apgabala Sirds un asinsvadu patoloģiju centram, Ļvivas apgabala Sokiļņiku ciema ambulatorajai klīnikai, kā arī vairākām militārajām pārvaldēm.
Nododamie transportlīdzekļi ir ar būtisku nobraukumu un tehnisko nolietojumu, taču to tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.
Transportlīdzekļu piegādi nodrošinās biedrība “Agendum”, fonds “Entrepreneurs for Peace” un biedrība “Tavi draugi”, kas sedz visus ar nogādāšanu saistītos izdevumus un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 17. decembra noteikumu Nr.901 “Noteikumi par kompetentajām institūcijām un rīcību ar valstij piekritīgo mantu” regulējumu, Nodrošinājuma valsts aģentūra veic valstij piekritīgās kustamās mantas pārņemšanu, glabāšanu, uzskaiti, realizāciju, nodošanu bez maksas, iznīcināšanu un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšanu valsts un pašvaldību budžetā par kustamo mantu, kas atrodas glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrā.
Latvijas valdība turpina sniegt nepieciešamo atbalstu Ukrainai, un transportlīdzekļu nodošana ir tikai viena no daudziem soļiem, kas tiek veikti, lai palīdzētu Ukrainas sabiedrībai un stiprinātu sadarbību ārkārtas apstākļos, ko radījis Krievijas izraisītais karš.