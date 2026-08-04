Mazāk papīru, vairāk informācijas vienuviet: E-veselībā ieviesīs jaunus pacienta datus
E-veselības sistēmā turpmāk būs pieejami vēl vairāk medicīnisko dokumentu, kas ļaus ārstiem ātrāk iegūt pilnvērtīgu informāciju par pacienta veselības stāvokli un iepriekš saņemto ārstēšanu. Ārstniecības iestādēm būs pienākums sistēmā ievietot arī ārstu konsīliju slēdzienus un operāciju aprakstus, bet dienas stacionāriem – izrakstus jeb epikrīzes. Izmaiņas paredz otrdien, 4. augustā, valdībā apstiprinātie grozījumi noteikumos par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu.
Konsīliju slēdzieni un operāciju apraksti E-veselībā būs obligāti pieejami no 2028. gada 1. janvāra, savukārt dienas stacionāru izrakstu ievietošana sistēmā būs jānodrošina jau pēc grozījumu spēkā stāšanās. Paredzēts, ka šādi būtiska informācija par pacienta ārstēšanu būs pieejama vienuviet neatkarīgi no ārstniecības iestādes, kurā pacients iepriekš vērsies.
To paredz valdībā otrdien, 4. augustā, atbalstītie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”.
Ārstu konsīliju slēdzieni un operāciju apraksti būs obligāti no 2028. gada 1. janvāra, bet dienas stacionāru izraksti jau uzreiz pēc grozījumu spēkā stāšanās (t. i. nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas vēstnesī).
Tādējādi arī šī ārstniecības procesā būtiskā informācija par pacientu būs pieejama vienuviet E-veselības sistēmā neatkarīgi no tā, kurā iestādē saņemta ārstēšana. Ārstniecības personām tas ļaus ātrāk iegūt nepieciešamo informāciju, pieņemt informētus lēmumus par turpmāko ārstēšanu un mazināt nepieciešamību atkārtoti pieprasīt vai meklēt medicīnisko dokumentāciju. Savukārt pacientam būs ērtāk pārskatīt ar savu veselību un saņemto ārstniecību saistīto informāciju.
Konsīliju slēdzieniem par psihiatriskās palīdzības sniegšanu psihiatriskajā ārstniecības iestādē noteikta ierobežota piekļuve. Šī informācija būs pieejama tikai psihiatriem un ģimenes ārstiem, tādējādi mazinot sensitīvu personas datu neatbilstošas izmantošanas riskus.
Lai nodrošinātu nepieciešamo tehnisko risinājumu izstrādi un ieviešanu, SIA “Latvijas Digitālās veselības centrs” līdz 2027. gada augustam izveidos E-veselības funkcionalitāti, kas ārstniecības personām un pacientiem ļaus elektroniski piekļūt šiem medicīniskajiem dokumentiem. Ņemot vērā nepieciešamo tehnisko risinājumu izstrādes un ieviešanas laiku, grozījumos noteikta pārejas kārtību un termiņu konsīliju slēdzienu un operāciju aprakstu ievietošanai E-veselības sistēmā.
Šodien pieņemtie grozījumi noteikumos par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu paredz:
- ne vēlāk kā no 2028. gada 1. janvāra ārstniecības iestādēm obligāti iesniegt E-veselības sistēmā konsīliju slēdzienus un operāciju aprakstus,
- paplašināt pienākumu pēc MK noteikumu pieņemšanas iesniegt E-veselības sistēmā izrakstus-epikrīzes, attiecinot to arī uz ambulatorajām ārstniecības iestādēm, kas sniedz dienas stacionāra pakalpojumus,
- noteikt datu apjomu, kādam E-veselībā tiesības piekļūt Nacionālajam veselības dienestam veselības aprūpes pakalpojumu plānošanai, administrēšanai, organizēšanai, statistikas veidošanai, valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzībai un valsts organizētā vēža skrīninga nodrošināšanai.
E-veselības sistēma jau pašlaik nodrošina daudzu medicīnisko dokumentu pieejamību digitālā vidē, mazinot papīra apriti un atvieglojot datu pieejamību: zāļu receptes, nosūtījumi uz izmeklējumiem un pie speciālistiem, darbnespējas lapas, epikrīzes jeb slimnīcu izraksti, laboratorisko izmeklējumu rezultāti, vizuālās diagnostikas slēdzieni, vakcinācijas dati, informācija no neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) izsaukuma kartes. Taču daļa pacienta veselības datu joprojām tiek uzkrāta dažādās ārstniecības iestāžu informācijas sistēmās vai papīra formātā.
Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam un Digitālās veselības stratēģijā līdz 2029. gadam digitālo tehnoloģiju attīstība noteikta kā viena no komponentēm ar mērķi veicināt integrētu un efektīvu veselības aprūpi, ar strukturētiem un ārstniecības personām pieejamiem pacienta datiem pacienta elektroniskajā veselības kartē E-veselības sistēmā.
Veselības datu digitalizācija tiek īstenota, lai pacientu un ārstniecības interesēs pilnvērtīgāk izmantotu veselības datu potenciālu, uzlabotu datu apstrādes procesus, kā arī mazinātu administratīvo slogu un resursu izlietošanu.