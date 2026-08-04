Smiltenes novadā pie dzīvojamās mājas manīta lācene ar diviem lācēniem; iedzīvotājus aicina būt piesardzīgiem
Smiltenes novada Bilskas pagastā netālu no "Abriņu" mājām pamanīta lācene ar diviem lācēniem, informē Bilskas ciema pārstāvji, aicinot iedzīvotājus ievērot īpašu piesardzību.
Kā norādīts pašvaldības paziņojumā, īpaši uzmanīgiem jābūt sēņotājiem, ogotājiem un atpūtniekiem Gulbīšu meža teritorijā.
Iedzīvotāji tiek aicināti, dodoties mežā, radīt troksni, lai dzīvnieki laikus sadzirdētu cilvēku tuvošanos. Tāpat ieteicams mežā doties kopā ar citiem, nevis vienatnē, turēt suņus pavadā un izvairīties no biezi aizaugušām, grūti pārredzamām vietām, priekšroku dodot meža takām.
Ja tomēr mežā izdodas sastapt lāci, speciālisti iesaka saglabāt mieru, lēnām pacelt rokas virs galvas, lai izskatītos lielāks, un nesteidzīgi atkāpties. Nekādā gadījumā nevajadzētu bēgt vai mēģināt glābties kokā, jo lāči spēj gan skriet, gan rāpties kokos ātrāk par cilvēku.
Īpaša piesardzība jāievēro, sastopot lāčus ar mazuļiem, jo lācene instinktīvi aizsargās savus pēcnācējus.
Bilskas ciema pārstāvji aicina iedzīvotājus dalīties ar šo informāciju, lai brīdinātu arī citus apkārtnes iedzīvotājus un meža apmeklētājus. Savukārt, pamanot lāčus vai nonākot bīstamā situācijā, iedzīvotāji aicināti informēt Valsts meža dienestsvai Smiltenes novada pašvaldība.