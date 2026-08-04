Sabiedrība
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Priecīga ziņa: atradies sešgadīgais puisēns Daniels Volkovs, kurš pazuda Nordeķu parka apkārtnē
Otrdiena sabiedrību satrauca sešgadīgā Daniela Volkova pazušana Nordeķu parka apkārtnē Rīgā. Pārdzīvojumi ir beigušies ar priecīgu ziņu, puisēns ir veiksmīgi atradies.
Iepriekš tika ziņots, ka Valsts policija aicina iedzīvotājus palīdzēt atrast sešgadīgo Danielu Volkovu, kurš otrdien, 4. augustā, pēdējo reizi redzēts Nordeķu parka apkārtnē, Dzirciema ielā, Rīgā. Ikviens, kura rīcībā ir informācija par zēna iespējamo atrašanās vietu, aicināts nekavējoties zvanīt uz tālruņa numuru 112. Daniels ir ar īsiem brūniem matiem. Pazūdot viņš bija ģērbies melnā T-kreklā ar zīmējumu, zilos šortos, zilās čībās un galvā bija sarkana cepure ar nagu.