Valsts policija aicina iedzīvotājus palīdzēt atrast sešgadīgo Danielu Volkovu.
Sabiedrība
Šodien 16:12
Meklē bezvēsts pazudušu sešgadīgu zēnu Rīgā: pēdējo reizi redzēts Nordeķu parka apkārtnē
Valsts policija aicina iedzīvotājus palīdzēt atrast sešgadīgo Danielu Volkovu, kurš otrdien, 4. augustā, pēdējo reizi redzēts Nordeķu parka apkārtnē, Dzirciema ielā, Rīgā. Ikviens, kura rīcībā ir informācija par zēna iespējamo atrašanās vietu, aicināts nekavējoties zvanīt uz tālruņa numuru 112.
Daniels ir ar īsiem brūniem matiem. Pazūdot viņš bija ģērbies melnā T-kreklā ar zīmējumu, zilos šortos, zilās čībās un galvā bija sarkana cepure ar nagu.
Valsts policija aicina iedzīvotājus palīdzēt atrast sešgadīgo Danielu Volkovu.
Iespējams, zēnam līdzi ir violetas krāsas skrejritenis, kura priekšpusē redzams uzzīmēts burts “D”.
Valsts policija aicina aplūkot zēna attēlu un atsaukties ikvienu, kurš viņu ir redzējis vai zina viņa atrašanās vietu.