Latvijā par sankciju pārkāpumiem sākti 24 kriminālprocesi; iesaldēti vairāk nekā 151 miljons eiro
Latvijā 2026. gada otrajā ceturksnī par iespējamiem starptautisko sankciju pārkāpumiem uzsākti 24 jauni kriminālprocesi, savukārt Finanšu izlūkošanas dienests (FID) saņēmis 359 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem.
Tikmēr Eiropas Savienība turpina paplašināt sankcijas pret Krieviju un personām, kas saistītas ar Ukrainas bērnu nelikumīgu deportāciju.
ES pastiprina sankcijas pret Krieviju
Otrajā ceturksnī Eiropas Savienība sankciju sarakstos iekļāvusi vēl 16 personas un septiņas organizācijas, kas saistītas ar Ukrainas bērnu piespiedu pārvietošanu uz Krieviju, tā dēvēto “pāraudzināšanu” un nelikumīgu adopciju.
Tāpat jūnijā paplašināti sankciju saraksti pret personām un uzņēmumiem, kas saistīti ar Krievijas izraisīto karu Ukrainā, hibrīddraudiem un cilvēktiesību pārkāpumiem.
Eiropas Savienības Tiesa šajā periodā arī precizējusi, ka sankciju subjektu kontrolē esoši aktīvi ir iesaldējami arī gadījumos, ja tie nodoti trastā, bet persona joprojām saglabā iespēju tos izmantot vai gūt no tiem labumu.
Latvijā iesaldēti vairāk nekā 150 miljoni eiro
FID informē, ka otrajā ceturksnī biežākie aizdomīgie darījumi saistīti ar mēģinājumiem nogādāt sankcijām pakļautas preces uz Krieviju caur trešajām valstīm, sniegt aizliegtus pakalpojumus Krievijas uzņēmumiem, kā arī veikt darījumus ar sankcijās iekļautām bankām.
Latvijā līdz ceturkšņa beigām sankciju subjektu aktīvi bija iesaldēti vairāk nekā 151,9 miljonu eiro apmērā. Tāpat iesaldēti 103 nekustamie īpašumi, 66 transportlīdzekļi, 11 traktortehnikas vienības, peldlīdzeklis, ganāmpulks un 12 preču zīmes.
Uzsākti kriminālprocesi un administratīvās lietas
2026. gada otrajā ceturksnī Latvijā:
- uzsākti 24 kriminālprocesi par sankciju pārkāpšanu;
- septiņos procesos sākta kriminālvajāšana;
- apsūdzības celtas deviņām personām;
- pieci kriminālprocesi nodoti tiesai.
Savukārt Latvijas tiesās izskatītas četras lietas par sankciju pārkāpumiem. Vienā gadījumā personai piemērots naudas sods 10 100 eiro apmērā, bet juridiskām personām noteikti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi, tostarp uzņēmuma likvidācija un naudas piedziņa 17 900 eiro apmērā.
Muitas kontroles laikā novērsti simtiem pārkāpumu
VID Muitas pārvalde otrajā ceturksnī uzsākusi 52 administratīvo pārkāpumu procesus. Muitas kontroles laikā novērsti 338 iespējamie sankciju pārkāpumi.
Muitas dienesti liedza pārvietot 185 kravas, kurās konstatētas sankcijām pakļautas preces. Visbiežāk tie bija mehānismu un ierīču komponenti, elektropreces un transportlīdzekļu rezerves daļas.
Vienā no gadījumiem Terehovas muitas kontroles punktā tika apturēta krava, kas dokumentos bija deklarēta eksportam uz Mongoliju, taču pārbaudes laikā radās aizdomas, ka tās patiesais galamērķis varētu būt Krievija. Materiāli nodoti kriminālprocesa izvērtēšanai.
FID aktualizē sankciju vadlīnijas
FID atjaunojis vadlīnijas par sankcijām pakļautu valsts amatpersonu kontroles izvērtēšanu. Tajās precizēti kritēriji, pēc kuriem vērtē personas kontroli pār uzņēmumiem un aktīviem.
FID norāda, ka turpinās skaidrot sankciju piemērošanu un atjaunināt biežāk uzdotos jautājumus, lai uzņēmumiem un iedzīvotājiem būtu vieglāk orientēties arvien sarežģītākajā sankciju regulējumā.