Pēc vairāk nekā 16 gadiem cerība vēl nav zudusi - "Bezvests.lv" atklāj, kā turpinās Kristīnas Volkovas meklēšana
Organizācija "Bezvests.lv" paziņojusi, ka, neraugoties uz vairāk nekā 16 gadiem kopš Kristīnas Volkovas pazušanas, meklēšanas darbi nav pārtraukti. Lai gan krasta līnijas apsekošana pagaidām ir noslēgusies, brīvprātīgie jau gatavojas nākamajam posmam - Rēzeknes upes gultnes izpētei.
Organizācija "Bezvests.lv" paziņojusi, ka, neraugoties uz vairāk nekā 16 gadiem kopš Kristīnas Volkovas pazušanas, meklēšanas darbi nav pārtraukti. Lai gan krasta līnijas apsekošana pagaidām ir noslēgusies, brīvprātīgie jau gatavojas nākamajam posmam - Rēzeknes upes gultnes izpētei.
Organizācija skaidro, ka krastu pārmeklēšana uz laiku apturēta līdz rudenim, jo augstā zāle, blīvā veģetācija un latvāņi šobrīd būtiski apgrūtina efektīvu meklēšanu.
Tomēr darbs turpinās citā virzienā. Pašlaik tiek veikta Rēzeknes upes izpēte - tiek apsekota upes gultne, izvērtēti sanesumi, sēkļi, krāces, aizsprosti un citi šķēršļi, kas būs jāņem vērā, plānojot meklēšanas darbus uz ūdens.
Lai sagatavotos nākamajam meklēšanas posmam, viens no "Bezvests.lv" brīvprātīgajiem divu dienu laikā ar kajaku veicis aptuveni 45 kilometru garu maršrutu pa Rēzeknes upi, nakšņojot tās krastā. Organizācija publicējusi arī video no šī brauciena.
"Cilvēka meklēšana nav tikai izbraukuma diena. Aiz katriem meklēšanas darbiem slēpjas daudzas stundas, kas veltītas sagatavošanās darbiem, teritorijas izpētei, maršrutu analīzei un plānošanai. Tieši šis, bieži vien neredzamais darbs, palīdz turpmākos meklēšanas pasākumus padarīt drošākus un efektīvākus," uzsver "Bezvests.lv".
Organizācija apliecina, ka turpinās darīt visu iespējamo, lai noskaidrotu Kristīnas Volkovas likteni.
Jauns.lv jau šī gada maijā ziņoja, ka ir pagājuši vairāk nekā 15 gadi kopš Rēzeknē bez vēsts pazuda deviņus gadus vecā Kristīna Volkova. Lai gan oficiālā versija vēsta, ka meitene traģiski noslīkusi, viņas mirstīgās atliekas tā arī nav atrastas, atstājot ģimeni gadiem ilgā neziņā.
Toreiz "Bezvests.lv" pārstāvji atzina, ka šis ir viens no sarežģītākajiem organizācijas gadījumiem, jo kopš pazušanas pagājis ļoti ilgs laiks. Vienlaikus brīvprātīgie uzsvēra, ka cerība joprojām pastāv. Izvērtējot lietas materiālus, pazušanas apstākļus un Rēzeknes upes īpatnības, organizācijas eksperti secināja, ka joprojām ir iespējams atrast pavedienus, kas palīdzētu noskaidrot notikušo un sniegtu Kristīnas ģimenei tik ilgi gaidītās atbildes.