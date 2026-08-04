Latviešu stikla mākslinieks Ernests Vītiņš ar iespaidīgo “Nefertiti” iekaro Venēcijas mākslas skatuvi
Latviešu stikla mākslinieks Ernests Vītiņš ar savu vides objektu “Nefertiti” pārstāv Latviju prestižajā starptautiskajā izstādē “GLASSTRESS 2026” Venēcijā. Monumentālā stikla skulptūra izcelta starp pasaulē atzītu mākslinieku darbiem un kļuvusi par vienu no ekspozīcijas centrālajiem objektiem.
Pirmo reizi šis darbs tika demonstrēts 2025. gadā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM) Baltijas mūsdienu stikla izstādē “Slāņi”, kas apvienoja 24 profesionālos autorus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Ekspozīcija guva lielu apmeklētāju atsaucību un ekspertu ievērību, bet Ernesta Vītiņa “Nefertiti” (2025) uzvarēja skatītāju balsojumā par izstādes labāko darbu.
2026. gada pavasarī ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu tika izdots izstādi dokumentējošs katalogs “Slāņi”, ko nosūtīja visiem nozīmīgajiem stikla mākslas centriem un muzejiem pasaulē. 2026. gada 7. aprīlī DMDM saņēma vēstuli no “Berengo Studio” (Murano, Itālija) kuratores Mariapaolas Spinelli (Mariapaola Spinelli) ar lūgumu sniegt kontakta informāciju par Ernestu Vītiņu, vēlāk jau sekoja telefona zvans un intensīva sarakste e-pastos un, pateicoties VKKF radošajai stipendijai, Ernests Vītiņš varēja doties uz Venēciju uzstādīt savu stikla krāvuma skulptūru.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs lepojas, ka starptautiski atzītas stikla mākslas institūcijas kuratori ir ievērojuši mākslinieka Ernesta Vītiņa darbu un uzaicinājuši viņu piedalīties “GLASSTRESS 2026” projektā kopā ar mūsdienu pasaules pazīstamākajiem autoriem, kuru vidū ir Marina Abramoviča (Marina Abramović), Ai Veivejs (Ai Weiwei), Tonijs Kregs (Tony Cragg), Jans Fabrs (Jan Fabre), Šons Skallijs (Sean Scully), Ervīns Vurms (Erwin Wurm) u.c. Tas ir apliecinājums Latvijas mākslas un dizaina augstai profesionalitātei, bet Ernestam Vītiņam – unikāla iespēja un atspēriena punkts nākotnes radošajā karjerā, iespējamai sadarbībai ar “Berengo Studio”, dalībai mākslinieku rezidencēs un citās starptautiskās izstādēs.
Izstāde “GLASSTRESS 2026” tika svinīgi atklāta 12. jūlijā Venēcijā Ca’ Tron and Fondazione Berengo Art Space un būs apskatāma līdz 22. novembrim. Ernesta Vītiņa stikla krāvuma skulptūra “Nefertiti” ieņem vienu no izstādes centrālajām vietām, tā ir ievērota un iekļauta vairākās nozīmīgās starptautiskās publikācijās.
“Berengo Studio” prezidents, starptautisko izstāžu “GLASSTRESS” iedibinātājs (2009) Adriano Berengo (Adriano Berengo), pēc kura iniciatīvas stiklā realizēt vispārdrošākās idejas tiek aicināti laikmetīgās mākslas izcilākie autori, Ernesta Vītiņa radošo veikumu raksturo sekojuši: “Mani piesaistīja Ernesta darbs, jo viņš izmanto tik vērienīgu pieeju stiklam kā tēlniecības materiālam. Šajā jaunajā māksliniekā es saskatīju vēlmi apstrīdēt iepriekšējos priekšstatus par stiklu, un tas mani patiešām aizrāva. Esmu ļoti priecīgs, ka mums izdevās atvest viņa skulptūru uz Venēciju un izstādīt to Ca’ Tron pagalmā. Darbs “Nefertiti” maina tradicionālo viedokli par stiklu, demonstrējot tā izturību, monumentalitāti un spēju radīt spēcīgu dialogu starp mākslu, dabu un publisko telpu. Esmu gandarīts par mūsu sadarbības panākumiem un ceru, ka šī noteikti nav pēdējā reize, kad Ernests un es strādāsim kopā, lai popularizētu stikla kā radoša materiāla neierobežotās iespējas.”