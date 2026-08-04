Rinkēvičs pauž atbalstu stingrākai rīcībai uz Baltkrievijas robežas: valdība lems par "Pāternieku" slēgšanu
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs paudis atbalstu valdības izlēmīgai rīcībai, lai mazinātu Baltkrievijas īstenoto hibrīduzbrukumu uz Latvijas robežas. Jau otrdien Ministru kabinets lems par Iekšlietu ministrijas priekšlikumu uz laiku slēgt vienīgo autoceļu robežšķērsošanas punktu ar Baltkrieviju – "Pāterniekus", lai stiprinātu valsts drošību un samazinātu nelegālās migrācijas spiedienu.
Valdība šodien lems par Iekšlietu ministrijas (IeM) priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas "Pāternieki" darbību, kas faktiski nozīmētu vienīgā autoceļu robežpunkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas.
Aicināts vērtēt IeM priekšlikumu, Valsts prezidents akcentēja, ka jūlijā Nacionālās drošības padome (NDP) vienojās par konkrētiem darbiem, kas veicami gan Ārlietu ministrijai, gan IeM, gan Aizsardzības ministrijai, lai stiprinātu Latvijas robežu.
Viņš vērsa uzmanību, ka cilvēku skaits, kas vienā vai otrā veidā cenšas nelikumīgi iekļūt Latvijā, ir mainīgs, taču vienu brīdi tas bija sasniedzis lielu skaitu. Valsts prezidents uzsvēra, ka patlaban vērojams zināms gadījumu samazinājums, taču nav zināms, kā situācija varētu attīstīties pēc dažām dienām.
"Diskusija par to šodien notiks Ministru kabinetā un valdība pieņems lēmumus, kādus uzskatīs par nepieciešamiem. Plašāku rāmi esam iezīmējuši NDP sēdē un pakāpeniski tas tiek īstenots," sacīja Valsts prezidents.
Viņš uzskaitīja, ka tas ietver gan diplomātiskas, gan papildu robežapsardzības aktivitātes, kā arī ir dažādi lēmumi, kas jāpieņem atbilstoši situācijai. Valsts prezidents ar detalizētāku rīcības plānu atteicās iepazīstināt, taču atkārtoti pauda atbalstu valdības rīcībai, lai mazinātu hibrīduzbrukumu uz valsts robežas.
"Nedomāju, ka pārmetumi būtu adresējami Rīgai, bet gan tiem, kas veicina un uztur hibrīdpadraudējumu teju piecu gadu garumā. Esmu atsevišķi par šo jautājumu runājis gan ar iekšlietu ministru, gan ar premjeru. Mans atbalsts ir valdības izlēmīgai rīcībai," sacīja Valsts prezidents.
Kā vēstīts, IeM iepriekš skaidroja, ka robežšķērsošanas vietas "Pāternieki" darbības apturēšana nepieciešama valsts drošības stiprināšanai, nelikumīgās migrācijas spiediena mazināšanai un Valsts robežsardzes resursu efektīvākai izmantošanai ilgstoša migrācijas spiediena apstākļos.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) pirmdien pēc koalīcijas partneru sadarbības sanāksmes aģentūrai LETA norādīja, ka situācija uz Baltkrievijas robežas joprojām ir nopietna drošības problēma.
"No Baltkrievijas puses pret Latviju tiek īstenots hibrīduzbrukums, un mums jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu maksimālu drošību," pauda premjers.
Viņš uzsvēra, ka valdības lēmumam jābalstās faktos un statistikā, izvērtējot, vai konkrētie pasākumi palīdz samazināt spiedienu uz valsts robežu un infrastruktūru.
IeM sagatavotajā valdības lēmuma projektā norādīts, ka nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežu joprojām saglabājas augsts un prasa ievērojamus Valsts robežsardzes un citu dienestu resursus. Ministrija uzsver, ka esošā personāla kapacitāte ir ierobežota, vienlaikus nodrošinot gan robežkontroli robežšķērsošanas punktos, gan tā dēvētās zaļās robežas apsardzību.
Ministrija arī norāda, ka Baltkrievija ilgstoši pieļauj un veicina trešo valstu pilsoņu mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Eiropas Savienības ārējo robežu, tādējādi radot drošības apdraudējumu Latvijai. Pēc IeM vērtējuma, Pāternieku robežpunkta darbība pašreizējos apstākļos saglabā papildu iespējas pret Latviju vērstu hibrīdkara elementu, provokāciju un izlūkošanas aktivitāšu īstenošanai.
Ja valdība atbalstīs IeM priekšlikumu, iedzīvotāji un kravas autotransports no Latvijas uz Baltkrieviju pa autoceļu vairs nevarēs nokļūt. Patlaban Pāternieki ir vienīgā autoceļu robežšķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Darbību turpina vienīgi Indras dzelzceļa robežšķērsošanas vieta, ko izmanto kravas vilcieni.
Vienlaikus jau kopš 31. jūlija Pāternieku robežkontroles punktā robežkontrole nav iespējama informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ. Valsts robežsardze iepriekš aicinājusi robežšķērsotājus nepieciešamības gadījumā izmantot Medininku vai Šalčininku robežšķērsošanas punktus uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas.
Latvijā līdz gada beigām Baltkrievijas pierobežā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības režīms, kas noteikts saistībā ar Baltkrievijas radīto paaugstināto nelegālās migrācijas spiedienu.