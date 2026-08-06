Līvānu uzņēmēji atbalsta vides mākslu
Foto: Publicitātes
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Līvānu uzņēmēji atbalsta vides mākslu

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Līvānu pilsētas simtgadē uzņēmēji finansēja metālmākslinieka Valērija Konstantinova vides objektu, kas uzstādīts Daugavas krastā Līvānos, informē pašvaldībā.

Līvānu uzņēmēji atbalsta vides mākslu...

Viduslatgales pārnovadu fonda vadītāja Evija Gurgāne “Vietējai Latgales Avīzei” pastāstīja, ka šo mākslinieka darbu, kas stāsta par Līvāniem Daugavas un Dubnas krastos, finansēja optiskās šķiedras uzņēmums “Light Guide Optics International” un uzņēmums “Līvānu kūdras fabrika” ar ziedojumiem. 

Mākslinieks ziedotājiem uzdāvināja dāvanu – metāla plāksnes, kas līdzvērtīgas vides objektā izmantotajām plāksnēm.

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