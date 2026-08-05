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Novadu ziņas
Šodien 07:11
Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes var saņemt pabalstu bērna sagatavošanai jaunajam mācību gadam
Līvānu novada Sociālais dienests aicina trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības pieteikties vienreizējam ģimenes pabalstam bērna sagatavošanai mācību gada sākšanai, informē pašvaldībā.
Pabalstu var saņemt par bērnu:
- kurš aug mājsaimniecībā, kas atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;
- kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītību vai pamatizglītību un mācās Līvānu novada vispārējās izglītības iestādē;
- kurš mācās profesionālās izglītības iestādē.
Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir 36 eiro par katru bērnu gadā. Pabalstu izmaksā kārtējā gada augustā un septembrī.
Kā pieteikties? Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums:
- klātienē Līvānu novada Sociālajā dienestā;
- pie sociālā darbinieka attiecīgajā Līvānu novada pagasta pārvaldē;
- elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
Profesionālās izglītības iestādes audzēkņa gadījumā, piesakoties pabalstam, lūdzam pievienot vai uzrādīt izglītības iestādes izziņu.
Aicinām ģimenes pabalstam pieteikties savlaicīgi, vēršoties pie Līvānu novada Sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem.