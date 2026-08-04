Tukuma pilsētā turpinās Brīvības laukuma pārbūve
Brīvības laukuma pārbūves darbi Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā turpinās saskaņā ar aktualizēto darbu grafiku, informē pašvaldībā.
Brīvības laukuma pārbūves darbi Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā turpinās saskaņā ar aktualizēto darbu grafiku. Līdz jūlija beigām projekta izpilde ir gandrīz pusē un būvdarbus plānots pabeigt līdz 2026. gada 23. oktobrim.
Tāpat kā daudzos būvniecības projektos vēsturiskā vidē, arī šeit nācies saskarties ar neparedzētiem atklājumiem. Jūlijā Brīvības laukumā tika atrasta degvielas muca un mūra pamati, tādēļ bija nepieciešams veikt papildu drošības pasākumus un arheoloģisko izpēti. Līdz ar to būvniecības process uz laiku tika apturēts un, lai visus plānotos darbus pabeigtu kvalitatīvi, iespējams arī projekta termiņa pagarinājums.
Izmaiņas skārušas arī iepriekš plānoto satiksmes organizāciju. Elizabetes ielas posmu līdz Piena ielai bija paredzēts atvērt satiksmei jau 1. augustā, taču ierobežojumi saglabāsies visu augustu. Satiksmi šajā posmā, kā arī Lielajā ielā plānots atjaunot septembra sākumā pēc asfaltbetona pirmās kārtas ieklāšanas. Savukārt Elizabetes ielas posmu līdz Pils ielai satiksmei plānots atvērt oktobrī – neilgi pirms būvdarbu noslēguma.
Līdztekus precizēti arī plāni attiecībā uz Brīvības laukuma centrā sākotnēji paredzēto mākslas objektu. Pēc jūnija domes sēdes notikušajām diskusijām un skulptūras idejas autoru lēmuma atsaukt ieceri, laukumu 2026. gadā plānots atklāt bez skulptūras.
Pēc strūklakas atklāšanas 2027. gada maijā pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem un nozares profesionāļiem atsāks diskusiju par to, vai un kāds mākslas objekts būtu piemērots Brīvības laukuma centrālajai daļai.
Būvdarbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.1.1.3/1/23/A/008 “Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve Tukumā” ietvaros.