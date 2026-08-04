Putu ballīte, amatnieku tirdziņš un bezmaksas zaļumballe - Jelgavā svinēs Vecpilsētas ielas svētkus
Jelgavas reģionālais tūrisma centrs (JRTC) aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus sestdien, 15. augustā, apmeklēt gadskārtējos Vecpilsētas ielas svētkus. Šogad pasākums aptvers visu Vecpilsētas ielas kvartālu, piedāvājot plašu un daudzveidīgu programmu gan pieaugušajiem, gan bērniem visas dienas garumā.
Apmeklētāji varēs baudīt kvartāla īpašo atmosfēru leijerkastnieka melodiju pavadījumā, doties izzinošās ekskursijās, vērot amatieru kolektīvu priekšnesumus un veldzēties svētku atmosfērā.
Ko redzēt un piedzīvot svētkos?
-
Vēsturiskie spēkrati un izstādes: Apskatāms "Anru Motors" restaurētais RAF mikroautobuss un filmas "Mirāža" ikoniskais auto. Tāpat vizuālo baudījumu sniegs pilsētas vēsturisko fotogrāfiju izstāde "Toreiz un tagad", kā arī Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu plenēra darbi.
-
Atmiņām: Pasākuma teritorijā būs pieejama fotosiena ar fotokasti.
-
Tirdziņš un garšas: Kvartāla kafejnīcas un svētku tirgotāji gādās par gardiem ēdieniem un dzērieniem. No pulksten 11.00 līdz 16.00 darbosies mājražotāju un amatnieku tirdziņš.
-
Vēstures entuziastiem: Ekskursijas gides Innas Altuhovas vadībā norisināsies pulksten 11.00, 13.00 un 15.00 (nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās JRTC).
Īpaša programma pašiem mazākajiem
Šogad izteikta vērība pievērsta bērnu priekam. Jāņa Asara ielā un Vecpilsētas ielā 14 gaidāmas aizraujošas aktivitātes:
-
Lauku dzīvnieku sēta "BallīteZoo" ar mājas mīluļiem.
-
"Bambino" piepūšamās atrakcijas, izjādes ar poniju vai zirgu pajūgu, kā arī izbraucieni ar bērnu vilcieniņu "Leo".
-
Radošās darbnīcas (sākot no plkst. 11.00) – sejiņu apgleznošana un krāsainu bizīšu pīšana.
-
Papīra teātra izrāde "Āpsēns Pēcis negrib mazgāties" Jelgavas Vecpilsētas mājas bēniņos (plkst. 11.00, 13.00 un 15.00).
-
Lupatu lellīšu tīšanas meistarklase Audēju darbnīcā (plkst. 13.00).
-
Putu ballīte bērnu programmas noslēgumā Vecpilsētas 14 pagalmā.
Meistarklases un paraugdemonstrējumi
|Laiks
|Norise
|Vieta
|11.00
|Augļu koku kopšanas prezentācija (vada LBTU pētnieks E. Rubauskis)
|Dzīvesziņas un arodu sētas Keramikas darbnīca
|11.00
|Dzijas krāsošana ar augiem
|Audēju darbnīcas manteļskurstenis
|11.00
|Koka logu restaurācija un sietspiedes meistardarbnīca
|Jelgavas Vecpilsētas māja
|12.00
|Lielplatones muižas vešerieņu darbošanās un tradicionālā ķistu darbnīca
|Vecpilsētas otrā nama pagalms
|13.00
|Ādas rotaslietu meistarklase
|Vecpilsētas otrā nama pagalms
Muzikālā pēcpusdiena un zaļumballe
Pēc aktīvi pavadītas dienas no pulksten 16.00 līdz 20.00 svētku apmeklētāji aicināti baudīt nesteidzīgu muzikālu pēcpusdienu "Brokastnīcas" dārzā (Jāņa Asara ielā 1). Savukārt svētku kulminācijā – no pulksten 20.00 līdz 23.00 – Dzīvesziņas un arodu sētā notiks bezmaksas zaļumballe kopā ar grupu "Deserts".
Svarīgi par satiksmes ierobežojumiem
Lai nodrošinātu veiksmīgu svētku norisi un apmeklētāju drošību, 15. augustā no pulksten 8.00 līdz 20.00 būs slēgti šādi ielu posmi:
-
Vecpilsētas iela;
-
Jāņa Asara iela (posmā no Vecpilsētas ielas līdz K. Barona ielai);
-
Krišjāņa Barona iela (posmā no Lielās ielas līdz Vecpilsētas ielai).
Ievērībai autovadītājiem! Norādītajā teritorijā svētku laikā nebūs iespējams novietot transportlīdzekļus. Organizatori aicina auto novietot tuvējās ielās, piemēram, Dobeles ielā.
Jāpiebilst, ka pasākuma laikā nav atļauta politiskā aģitācija un reklāma, kā arī norises vietā tiks veikta fotografēšana un filmēšana publicitātes vajadzībām.