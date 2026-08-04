Foto: Valsts policija
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Šodien 13:39
Meklē bezvēsts prombūtnē esošo Druvi Strodu, kurš nav atgriezies mājās Viļānos
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1998. gadā dzimušo Druvi Strodu.
Vīrietis šā gada 3. augustā, ap pulksten 19.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rēzeknes novada Viļānos, un līdz šim brīdim nav atgriezies.
Pazīmes: augums 183 cm, tumšas krāsas mati.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 28744123 vai rakstot e-pastu valdis.rutkovskis@latgale.vp.gov.lv.