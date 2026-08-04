Augustā Sv. Jāņa baznīcā skanēs koncertu cikls "Vasaras klasika"
11. augustā plkst. 19.00 vakarā skanēs pirmais cikla “Vasaras klasika” koncerts “Bahs. Perts. Pendereckis” diriģenta Valda Butāna vadībā, taču 25. augusta vakarā Atvars Lakstīgala diriģēs koncertu “Bahs. Šūberts Šūmanis”. Koncertu ciklu ik gadu rīko orķestris “Rīga”, aicinot uz sadarbību ievērojamus Latvijas ērģelniekus. Cikls tradicionāli atklāj orķestra un ērģeļu dialogu dižāko pasaules komponistu mūzikā, un šogad tas norisināsies Rīgas Sv. Jāņa baznīcā.
Augustā atgriežas orķestra “Rīga” rīkotais koncertu cikls “Vasaras klasika”, kurā divos vakaros līdzās Johana Sebastiāna Baha mūzikai skanēs arī vēlākos gadsimtos tapuši ievērojamu komponistu darbi, atklājot baroka mantojuma ietekmi un pārtapšanu dažādu laikmetu skaņražu rokrakstos. Abu koncertu centrā ir salīdzinoši reti dzirdamais ērģeļu un pūšaminstrumentu orķestra skanējums, ko Rīgas Sv. Jāņa baznīcas akustika atklāj īpaši niansēti, ļaujot klausītājiem iepazīt orķestri neierastā ampluā, kur simfonisks vērienīgums mijas ar kamermūzikai raksturīgu smalkumu un telpiskumu.
Ciklu 11. augustā plkst. 19.00 atklās koncerts “Bahs. Perts. Pendereckis”, kuru diriģēs orķestra “Rīga” mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Valdis Butāns, bet ērģeļu solo atskaņos Ilze Reine. Programma vienā muzikālā telpā, baznīcas akustikā, saved trīs komponistu daiļradi – opusus, ko vieno garīguma dimensija, bet katrs to atklāj atšķirīgā muzikālajā valodā. Ilze Reine par gaidāmo koncertu teic: "Mūzika ir kontrastu māksla – vienā skaņdarbā Bahs ļauj piedzīvot jauneklīgu prieku un atklāt ērģeļu daudzveidīgās krāsas, bet citā Pendereckis ar dvēseles kliedzienu liek aizdomāties par pasaules sāpēm un to jēgpilnību. Savukārt Arvo Pērta mūzika dāvā sajūtu, ka laiks apstājas – tā man atgādina bezgalīgu laika upi, kurā mēs plūstam un brīžiem uz mirkli apstājamies."
No Baha daiļrades Ilze Reine izvēlējusies atskaņot “Čakonu” re minorā (BWV 1178), kas ir viens no jaunākajiem atklājumiem mūzikas vēsturē. 2025. gadā skaņdarbs tika oficiāli iekļauts Baha darbu katalogā un pirmoreiz aptuveni 320 gadu laikā publiski atskaņots Leipcigas Sv. Toma baznīcā. Līdzās Baha mūzikai, izskanēs Kšištofa Penderecka sakrālās mūzikas spilgtākās lappuses un Arvo Perta meditatīvie opusi “Spiegel im Spiegel” ērģelēm un “Fratres” orķestrim, kuros klusums un skaņa iegūst vienlīdz nozīmīgu lomu.
Savukārt 25. augusta vakarā cikls noslēgsies ar koncertu “Bahs. Šūberts. Šūmanis”, kur diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā kopā ar Orķestri “Rīga” muzicēs ērģelnieks Aigars Reinis. Šoreiz Baham līdzās izskanēs romantisma meistari Francis Šūberts un Roberts Šūmanis, atklājot, kā baroka polifonijas tradīcija turpinājusi dzīvot un transformēties 19. gadsimta muzikālajā domāšanā.
Koncertu cikls "Vasaras klasika" gadu gaitā kļuvis par vienu no Orķestra "Rīga" vasaras repertuāra galvenajiem notikumiem, ievadot jauno koncertsezonu. Biļetes uz koncertiem “Bahs. Perts. Pendereckis” 11. augustā un “Bahs. Šūberts Šūmanis” 25. augustā iegādājamas “Biļešu paradīzes” kasēs un tiešsaistē. Pirmo reizi cikla koncerti pieejami apmeklējumam arī “Vasaras klasikas” abonementā.