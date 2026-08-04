Eiropas izlūkdienestu reitingā Latvijai negaidīti zema vieta
Franču izdevums L'Express pirmo reizi publicējis Eiropas izlūkdienestu reitingu, kas balstīts uz 25 valstu esošo un bijušo izlūkdienestu darbinieku vērtējumu. Latvija tajā ierindota 21. vietā.
Reitinga pirmajā pieciniekā atrodas Apvienotā Karaliste, Francija, Nīderlande, Ukraina un Vācija.
No Baltijas valstīm visaugstāk novērtēta Igaunija, kas ar 27 punktiem ieņēmusi astoto vietu. Lietuva ierindojusies 18. vietā, bet Latvija – 21. vietā. Savukārt Ungārija, Bulgārija un Slovākija nav saņēmušas nevienu punktu un reitingā nav iekļautas.
Vērtējumu veidoja 60 eksperti – esošie un bijušie izlūkdienestu darbinieki. Katrs izvēlējās piecus, viņaprāt, spēcīgākos Eiropas izlūkdienestus, piešķirot tiem no viena līdz pieciem punktiem.
Igaunijas drošības eksperts Mēlis Oidsalu pētījumu raksturojis kā bezprecedenta, taču uzsvēris, ka tas galvenokārt atspoguļo izlūkdienestu reputāciju profesionāļu acīs, nevis objektīvu to efektivitātes novērtējumu.
Pēc viņa teiktā, šādai metodikai ir vairāki ierobežojumi. Izlūkošanas profesionāļi līdz šim nekad nav vērtējuši cits cita darbu punktu sistēmā, turklāt 60 ekspertu izlase ir salīdzinoši neliela, tādēļ rezultātus var ietekmēt nejaušības.
Vienlaikus eksperts uzsvēra, ka reitings atspoguļo pašas izlūkošanas kopienas viedokli, jo tās pārstāvji vislabāk spēj novērtēt iegūtās informācijas kvalitāti. Tomēr pētījumā nav ņemts vērā izlūkdienestu galveno "klientu" – valdību un bruņoto spēku – skatījums, kuru vērtējums par dienestu efektivitāti varētu atšķirties.
Oidsalu uzskata, ka augstās pozīcijas reitingā lielā mērā nosaka arī finansējuma apjoms. Piemēram, Apvienotās Karalistes izlūkošanas kopienas gada budžets sasniedz aptuveni piecus miljardus eiro, kamēr Baltijas valstu izlūkdienestu rīcībā katrai iestādei ir vien daži desmiti miljonu eiro.
Runājot par Igaunijas panākumiem, eksperts īpaši izcēla valsts spējas kiberdrošības izlūkošanā, atklāto avotu izlūkošanā (OSINT) un analītisku ziņojumu sagatavošanā par Krieviju.
Viņaprāt, tieši analītiskās spējas ir viena no Baltijas valstu izlūkdienestu lielākajām priekšrocībām. Tomēr pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā konkurence šajā jomā būtiski pieaugusi, strauji attīstoties komerciālajai satelītu izlūkošanai un neatkarīgajiem analītikas centriem.