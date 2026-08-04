Kāpēc padomju militāro mantojumu ir svarīgi izprast arī šodien un kā to palīdz paveikt papildinātā realitāte
Saldus novadā radīta jauna papildinātās realitātes (AR) lietotne "ZvARde", kas ļauj apmeklētājiem ieraudzīt vēsturiskus objektus, kuri dabā vairs nepastāv. Izmantojot viedtālruni, iespējams iepazīt Zvārdes militārā poligona vēsturi, aplūkot 3D rekonstrukcijas, vēsturiskās fotogrāfijas, animācijas un klausīties audiogidu. Projekta mērķis ir padarīt vienu no traģiskākajām Latvijas militārā mantojuma vietām pieejamāku un saprotamāku ikvienam.
Daudziem Saldus, Tukuma un Liepājas apkārtnes iedzīvotājiem joprojām atmiņā palikušas padomju kara lidmašīnas, militārās mācības un slēgtās teritorijas, kas desmitgadēm noteica dzīvi līdzās vienam no lielākajiem PSRS aviācijas poligoniem Latvijā. Šī pieredze ir daļa no Latvijas vēstures, kuru arvien grūtāk izstāstīt paaudzēm, kas to nav piedzīvojušas.
Zvārdes stāsts ir īpašs. Starpkaru periodā tas bija viens no attīstītākajiem Kurzemes pagastiem ar baznīcām, skolām, muižām un sakoptām saimniecībām. Pēc Otrā pasaules kara PSRS Aizsardzības ministrija šeit izveidoja aviācijas mērķpoligonu. Tika likvidēti ciemi, iznīcinātas mājas un baznīcas, bet četrdesmit gadus teritorija kalpoja par mācību vietu kara aviācijai. Par bombardēšanas mērķiem kļuva arī kapsēta un Zvārdes baznīca.
Lai šo vēsturi saglabātu un padarītu pieejamāku, izstrādāta papildinātās realitātes lietotne ZvARde, kas ļauj vēsturiskos objektus ieraudzīt to sākotnējā veidolā.
Lietotnē iespējams iepazīt Veczvārdes muižu, Zvārdes baznīcu, kādreizējos poligona vārtus, aviācijas mērķu maketus, kā arī vērot lidmašīnu uzlidojumu un bumbu sprādzienu simulācijas papildinātajā realitātē. Papildus pieejami vēl pieci vēsturiskie objekti ar fotogrāfijām un aprakstiem. Visiem desmit objektiem pieejams audiogids latviešu, angļu un igauņu valodā.
Saldus novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Eva Jēkobsone uzsver:
"Viens no projekta mērķiem bija radīt tūrisma un izziņas pieredzi, kas ir pieejama ikvienam neatkarīgi no vecuma vai pārvietošanās iespējām. Papildinātās realitātes lietotne būs vērtīgs palīgs arī skolēniem, jo tā ļauj vēsturiskos notikumus iepazīt daudz uzskatāmāk, interaktīvāk un vieglāk izprotami. Ticam, ka šis risinājums palīdzēs gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem labāk izprast Zvārdes stāstu un saglabāt atmiņu par šo Latvijas vēsturei nozīmīgo vietu."
Lietotne apvieno vēsturisko izpēti ar mūsdienu tehnoloģijām. Tajā izmantotas 3D rekonstrukcijas, vēsturiskās fotogrāfijas, audiogids un papildinātās realitātes animācijas. Vietās, kur objekti nav viegli sasniedzami, AR marķieri izvietoti tuvāk ceļam, padarot pieredzi pieejamāku plašākam apmeklētāju lokam.
Viens no lietotnes izstrādātājiem Arnis Lazdiņš norāda:
"Mūsu mērķis bija padarīt vēsturi pieejamāku un saprotamāku. Vēsturiski precīzi 3D modeļi ļauj apmeklētājiem burtiski ieraudzīt objektus tādus, kādi tie reiz bija. Papildinātā realitāte, audio un interaktīvie elementi palīdz ne tikai iegūt informāciju, bet arī emocionāli izjust vietas vēsturi. Tā ir pavisam cita pieredze nekā tikai lasīt informatīvu stendu."
Lietotne ZvARde pilnībā izstrādāta Latvijā. Tā darbojas gan Android, gan iOS ierīcēs, izmantojot vietējās papildinātās realitātes tehnoloģijas ARCore un ARKit. Risinājumā ieviesta reāllaika vides izsekošana, plakņu noteikšana un interaktīvu 3D objektu izvietošana reālajā vidē.
Lietotne izstrādāta Saldus novada pašvaldības projekta MIL-HER ACCESSIBLE (Nr. EE-LV00094) ietvaros, kura mērķis ir uzlabot militārā mantojuma tūrisma objektu pieejamību un veicināt to ilgtspējīgu izmantošanu.
Raksts tapis sadarbībā ar White Lion Agency.