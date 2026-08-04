VIDEO: trīs motociklisti Rīgā sarīko bīstamu šovu uz ceļa
Sociālajos tīklos publicēts video, kurā redzama trīs motociklistu bīstama braukšana posmā no Baltezera līdz Juglai.
Video redzams, ka motociklisti gandrīz visa maršruta garumā pārvietojas uz pakaļējā riteņa, vairākkārt lavierē starp satiksmes joslām un veic riskantus manevrus intensīvas satiksmes apstākļos. Turklāt motocikliem nav saskatāmas valsts reģistrācijas numura zīmes.
Šāda braukšana var apdraudēt ne tikai pašus motociklistus, bet arī citus satiksmes dalībniekus, jo pārējie autovadītāji nevar paredzēt viņu turpmāko rīcību un manevrus.
Video autors aicina sabiedrību paust savu viedokli par redzēto, vaicājot, vai šāda braukšana rada nopietnu apdraudējumu ceļu satiksmei vai tomēr būtu pieļaujama, ja netiek traucēta citu satiksmes dalībnieku kustība.
Pagaidām nav zināms, vai par video redzamo situāciju ir informēta Valsts policija un vai saistībā ar motociklistu rīcību ir sākta pārbaude.