Augusts būs ne tikai silts - tas arī atklās, kāds gaidāms rudens un ziema
Lai gan augusts tradicionāli tiek uzskatīts par vasaras noslēguma mēnesi, arī šogad tas sola daudz siltu dienu, vietām pat karstumu līdz +30 grādiem. Tā prognozē tautas laika vērotājs Vilis Bukšs, kurš vienlaikus aicina pievērst uzmanību dabas zīmēm – tās varot daudz pastāstīt arī par gaidāmo rudeni un ziemu.
Bukšs norāda, ka augusts jeb Viršu, Rudzu un Sēņu mēnesis šogad temperatūras ziņā varētu būt nedaudz siltāks par normu, bet nokrišņu daudzums kopumā būs tuvs vidējam. Vienlaikus lietus sadalījums būs nevienmērīgs – saulainas dienas mijīsies ar spēcīgām lietusgāzēm un pērkona negaisiem.
Pirmajā augusta pusē gaidāms vasarīgi silts laiks ar gaisa temperatūru pārsvarā no +20 līdz +25 grādiem, bet atsevišķās dienās termometra stabiņš var sasniegt pat +28 grādus. Mēneša vidū laikapstākļi kļūs nepastāvīgāki – iespējami stipri negaisi un brāzmains vējš.
Savukārt mēneša otrajā pusē, līdz Bērtuļiem jeb 24. augustam, Bukšs prognozē pārsvarā saulainu un sausu laiku. Dažviet temperatūra var pietuvoties +30 grādu atzīmei. Tomēr jau pēc 25. augusta kļūs vēsāks – biežāk līs, dienā gaiss iesils vien līdz +14...+20 grādiem, bet naktīs atsevišķās vietās temperatūra var noslīdēt līdz +5 grādiem un pat zemāk.
Dabas zīmes, kurām pievērst uzmanību
Tautas laika vērotājs atgādina arī par senajām laikazīmēm. Pēc viņa teiktā, 7. augustā jeb Vecajā Annā jāvēro rīts – ja tas ir vēss un rasains, gaidāma auksta ziema, bet lietaina diena sola sniegotu ziemu.
Bukšs aicina pievērst uzmanību arī viršiem un lazdām. Ja virši zied vairāk no galotnes, sals rudenī iestāsies lēnāk, taču būs stiprāks. Savukārt bagātīga lazdu riekstu raža liecina par sniegainu ziemas sākumu.
"Šogad riekstu ir daudz," norāda Bukšs, piebilstot, ka pēc tautas ticējumiem tas varētu liecināt par bagātīgu sniegu ziemas pirmajos mēnešos.