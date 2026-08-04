Pāragri mūžībā aizsaukts Tieslietu padomes sekretariāta padomnieks Rihards Veinbergs
Mūžībā devies Tieslietu padomes sekretariāta padomnieks Rihards Veinbergs, soctīklos pavēstījusi Augstākā tiesa.
Rihards 9. jūlijā nosvinēja savu dzimšanas dienu, bet jūlija beigās negaidīti un pāragri tika aizsaukts mūžībā, vēsta izdevums "Jurista Vārds". Rihards bija Satversmes tiesas tiesneša Ulda Ķina palīgs.
"Atmiņā palicis Riharda nesatricināmais miers un spēja uz rītdienu atlikt visu, kas nav obligāti jāizdara šodien. Rihardam bija ļoti laba humora izjūta – bieži, dzenot jokus, viņš arī darbus pavirzīja uz priekšu un ar kādu sarkastisku komentāru arī veicināja citu kolēģu argumentācijas uzlabošanu.
Satversmes tiesas tiesneša palīga amats iemāca uzņemties lielu atbildību, bet vienlaikus ļauj veidot ļoti ciešas, sirsnīgas attiecības ar kolēģiem. Rihards vienmēr būs piederīgs Satversmes tiesas tiesnešu palīgu ģildei, jo tas ir augsts profesionāls novērtējums zināšanām, argumentācijas prasmēm un rakstnieka talantam," teikts piemiņas publikācijā.
Riharda Veinberga (1987–2026) pavadīšana mūžībā notiks 2026. gada 5. augustā plkst. 12.00 Rīgas Krematorijas Lielajā zālē Varoņu ielā 3.
Mūžībā devies mūsu kolēģis @Tiesl_padome sekretariāta padomnieks Rihards Veinbergs.@Augstaka_tiesa izsaka līdzjūtību viņa tuviniekiem, draugiem un kolēģiem. Atcerēsimies Rihardu ar cieņu un pateicību.— Augstākā tiesa | Senāts (@Augstaka_tiesa) August 3, 2026
Lai gaiša piemiņa. pic.twitter.com/pqwA88hgNs