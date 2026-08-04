No septembra plāno būtiskas izmaiņas izglītībā
No šā gada 1. septembra Latvijas skolās plānotas vairākas būtiskas izmaiņas, kas skars gan 9. klašu skolēnus, gan vērtēšanas kārtību, par to Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" informēja Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone.
Iecerēts ieviest centralizēto eksāmenu dabaszinībās, mainīt 9. klases atestāta iegūšanas nosacījumus un dot skolēniem iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. Plānotās izmaiņas vēl būs jāapstiprina valdībai.
Viena no būtiskākajām iecerēm paredz, ka 9. klases atestāta saņemšana vairs nebūs atkarīga no centralizēto eksāmenu rezultātiem. Lai iegūtu atestātu, skolēnam būs jābūt sekmīgiem gada vērtējumiem visos mācību priekšmetos, savukārt centralizēto eksāmenu rezultāti kalpos kā kritērijs, iestājoties nākamajā izglītības pakāpē.
Ministre uzsvēra, ka eksāmeniem nevajadzētu kļūt par šķērsli atestāta saņemšanai. Viņas ieskatā tie vairāk kalpo kā rādītājs skolēna zināšanu līmenim un palīdz izglītības iestādēm uzņemt audzēkņus turpmākajām mācībām.
Tāpat iecerēts pēc astoņu gadu pārtraukuma ieviest centralizēto eksāmenu dabaszinībās 9. klasē. Pēc ministres teiktā, tas ļaus objektīvāk izvērtēt skolēnu zināšanas un sniegs skaidrāku priekšstatu par izglītības sistēmas kvalitāti.
Vēl viena plānotā izmaiņa paredz, ka ikvienam skolēnam būs tiesības vismaz vienu reizi uzlabot vērtējumu katrā mācību priekšmetā. Indriksone norādīja, ka līdzšinējā sistēma bijusi pārāk stingra un nav devusi iespēju labot pieļautās kļūdas.
Savukārt vidusskolā augstākā līmeņa centralizētie eksāmeni vairs nebūs obligāti. Tos varēs kārtot tikai tie skolēni, kuri plāno iestāties augstskolās, bet pārējiem būs obligāts optimālā līmeņa eksāmens.
Indriksone arī atzina, ka, izvērtējot izglītības reformas "Skola 2030" īstenošanu, secināts – iecerētie rezultāti nav sasniegti pilnā apmērā, jo skolām nav nodrošināts pietiekams atbalsts un mācību materiāli.