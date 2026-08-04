Ķengaragā nenoskaidrots "BMW" vadītājs ietriecies stāvošās automašīnās un pametis notikuma vietu
Rīgā, Ķengaraga apkaimē, nenoskaidrots automašīnas "BMW" vadītājs naktī izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, sabojājot ceļa zīmi un divus stāvošus transportlīdzekļus, pēc kā notikuma vietu pametis, vēsta raidījums "Degpunktā".
Pēc policijas rīcībā esošās informācijas, nenoskaidrots "BMW" vadītājs, braucot pa Prūšu ielu virzienā uz Latgales ielas pusi, zaudēja kontroli pār spēkratu, nobrauca no braucamās daļas un ietriecās ceļa zīmē. Pēc tam transportlīdzeklis uzbrauca stāvēšanai novietotai "Toyota" markas automašīnai, kura trieciena rezultātā tika uzstumta priekšā stāvošajai automašīnai "Ford".
Kā ziņo notikušā aculiecinieki, sadursme notikusi aptuveni pulksten 2.30 naktī, un trieciena troksnis bijis pietiekami skaļš, lai pamodinātu blakus esošās daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājus. Uzreiz pēc avārijas pie "BMW" manīti divi vīrieši, taču drīz pēc tam viens no viņiem aizskrējis.
Notikuma vietā ierodoties Valsts policijas ekipāžai, automašīnas vadītājs vairs nebija sastopams. Cietušajai "Toyota" automašīnai konstatēti aizmugurējās daļas bojājumi.
Saistībā ar notikušo Valsts policijā ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process, un likumsargi turpina skaidrot automašīnas "BMW" vadītāja identitāti un negadījuma precīzus apstākļus.