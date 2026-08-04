Otrdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +27 grādiem
Foto: AFP/Scanpix
Dažviet gaiss iesils līdz +27 grādiem.
Sabiedrība

Otrdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +27 grādiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Otrdien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, vairāk mākoņu saglabāsies valsts ziemeļaustrumu daļā.

Otrdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +27 grādi...

Sinoptiķi prognozē, ka nokrišņi nav gaidāmi un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz +22..+27 grādiem.

Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem un ar lēnu vēju. Gaisa temperatūra sasniegs +25 grādus.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1019-1021 hektopaskāls jūras līmenī.
 

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