Kulbergs: no Baltkrievijas pret Latviju joprojām tiek īstenots hibrīduzbrukums
No Baltkrievijas robežas virzienā pret Latviju joprojām tiek īstenots hibrīduzbrukums, tādēļ valstij jāizmanto visi pieejamie risinājumi drošības stiprināšanai un nelikumīgās migrācijas spiediena mazināšanai, sacīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Komentējot Iekšlietu ministrijas (IeM) ieceri valdībā rosināt apturēt Pāternieku robežkontroles punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, premjers norādīja, ka jautājums tiks skatīts valdības sēdē otrdien, 4. augustā.
Kulbergs uzsvēra, ka situācija uz Baltkrievijas robežas ir reāla drošības problēma, kas tieši ietekmē Latviju. Viņš norādīja, ka lēmumi jābalsta faktos un statistikā, izvērtējot, vai konkrētie pasākumi palīdz samazināt spiedienu uz valsts robežu un infrastruktūru.
"Pagaidīsim rītdienu," sacīja premjers, piebilstot, ka valdība vēlas iepazīties ar datiem un izvērtēt iespējamo risinājumu efektivitāti.
Savukārt Nacionālo apvienību pārstāvošā Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Ieva Siliņa norādīja, ka pēdējās dienās, kopš tehnisku iemeslu dēļ ir apturēta robežšķērsošana caur Pāternieku robežkontroles punktu, būtiski sarucis aizturēto robežpārkāpēju skaits.
Pēc viņas teiktā, iepriekš diennaktī tika konstatēts ievērojami lielāks skaits mēģinājumu nelikumīgi šķērsot robežu, savukārt pēdējās dienās aizturēti tikai daži robežpārkāpēji. Siliņa atzina, ka tas liecina par iespējamu saistību starp robežšķērsošanas punkta darbības apturēšanu un migrācijas spiediena mazināšanos.
Jau ziņots, ka IeM rosina valdību apturēt vienīgās uz autoceļa izveidotās Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas darbību. Ministrijā skaidro, ka šāds solis nepieciešams, lai stiprinātu valsts drošību, samazinātu nelegālās migrācijas radīto slodzi un ļautu efektīvāk izmantot Valsts robežsardzes resursus.
Ministrija norāda, ka Baltkrievija ilgstoši veicina nekontrolētu trešo valstu pilsoņu virzīšanu uz Eiropas Savienības ārējo robežu, tādējādi radot drošības riskus Latvijai. Valdība par IeM priekšlikumu plāno lemt steidzamības kārtībā.
Patlaban Pāternieku robežkontroles punktā robežkontrole nav iespējama tehnisku traucējumu dēļ, kas informācijas sistēmās konstatēti 31. jūlijā. Valsts robežsardze iepriekš aicinājusi robežšķērsotājus nepieciešamības gadījumā izmantot robežšķērsošanas punktus uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas.